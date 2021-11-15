В Ливерпуле водитель такси предотвратил теракт, заперев смертника в машине

Полицейские рассматривают версию, что у террориста взорвался только детонатор, а основной заряд - нет. Фото: REUTERS

Британца Дэйва Перри теперь имеют не иначе как героем. Таксист смог предотвратить страшный теракт в женской больнице Ливерпуля. Утром воскресенья в машину Перри сел подозрительный мужчина, пишут британские СМИ. Сначала он попросил водителя заехать на утреннюю службу в англиканский собор Ливерпуля, где собрались в тот момент более двух тысяч военнослужащих, ветеранов, семей погибших солдат и обычных горожан. Дело в том, что в это время в Британии традиционно отдают дань памяти всем воинам Ее Величества, павшим в бою.

Подъезд к собору был перекрыт полицией, и офицеры, стоявшие в оцеплении, отказались пропускать такси с пассажиром.

- Дэвид заметил, что у пассажира на верхней одежде закреплен какой-то маячок, с которым он все время возился. Это выглядело подозрительно, - рассказал журналистам приятель таксиста.

Полицейское оцепление на месте ЧП в Ливерпуле. Фото: REUTERS

Получив отказ, пассажир попросил водителя ехать в центр города. Но когда они проезжали мимо больницы, где располагается родильный дом, он внезапно приказал подъехать к ней и остановиться. На часах было около 11 часов утра.

Уже на парковке Перри почувствовал неладное. Остановившись, он пошел на неординарный шаг. Выскочил из машины и заблокировал двери, оставив пассажира на заднем сидении.

Ровно в 11 часов прогремел взрыв.

- Заметив бомбу, Дэйв запер подонка в машине, а затем принял основной удар на себя, - говорит коллега Перри. - Он получил ожоги, осколочные ранения и другие серьезные травмы. Ему зашили ухо. Он герой.

Полицейские рассматривают версию, что взорвался только детонатор, а основной заряд - нет.

- Сложно представить, что было бы, если бы этот парень попал в больницу, - говорит друг Дэвида.

После взрыва полиция Ливерпуля провела антитеррористический рейд по городу и арестовала трех мужчин в возрасте от 21 до 29 лет, которых подозревают в подготовке смертника. К спецоперации подключились сотрудники британской разведки MI5, которые помогают выявить участников исламистских ячеек, базирующихся в Англии.

Сейчас ведется расследование произошедшего. Следствие рассматривает несколько версий. Согласно одной из них - целью боевика был именно центральный собор, но из-за того, что ему не удалось пробраться на службу, он решил осуществить свой план в больнице. По другой версии - именно женская клиника была конечной целью преступника.

Национальный герой Дэйв Перри в данный момент находится в больнице. Он находится под присмотром врачей. Из-за взрыва у него лопнули барабанные перепонки. Но в целом состояние таксиста стабильное.