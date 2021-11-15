Каждый десятый россиянин верит в денежные приметы или посылает «запросы во вселенную» в надежде увеличить доход

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Своим сегодняшним заработком доволен только каждый третий россиянин, причем лишь 6% опрошенных он устраивает настолько, что большего и не надо. При этом хоть какие-то накопления есть менее чем у половины населения, а их размер как достаточный оценивает лишь 4% наших сограждан. К таким данным пришли аналитики Rambler&Co и СберНПФ, опросив 40 тысяч жителей всех регионов России.

Картина с доходами населения выглядит достаточно пессимистично и не удивительно, что 85% респондентов сообщили, что пытаются всеми правдами и неправдами повысить уровень своего благосостояния. Большинство использует традиционные рецепты: либо затянуть пояса потуже с текущими расходами, либо работать больше да лучше (подробнее см. КОНКРЕТНО). Но обращает на себя внимание растущая популярность всяческих эзотерических способов наколдовать себе увеличенный доход: так 8% (то есть 1 из 12-ти опрошенных!) выбрал вариант - "посылаю запросы на богатство во вселенную". Другими словами, используют следующий ненаучный подход: если долго думать о чем-то хорошем, то оно обязательно сбудется.

Управляющий партнер консалтинговой компании «Психея», специалист по потребительскому поведению Алексей Муразанов объясняет паранормальные экономические практики россиян снижающимся уровнем образованности в обществе.

- Большей части населения страны не доступен современный взгляд на экономику, на поведение людей. К тому же доступ к знаниям стоит денег, - конкретизирует Муразанов. - Уровень научно-популярных программ и их распространенность оставляют желать много лучшего. Работа с с собственным внутренним миром у нас тоже непопулярна. Это дорого и трудно. Вместо большой работы надо собой люди надеются усвоить несколько простых установок, которые помогут им быстро разбогатеть. Этакий аналог «волшебной кнопки». К слову, повышенная вера в ненаучные концепции отличает кризисные и тяжелые времена, когда привычные модели поведения подвергаются пересмотру. Отсюда и сохраняющаяся до сих пор в нашем обществе вера в приметы, в том числе и денежные.

КОНКРЕТНО

Довольны ли вы своим доходом?

Нет — 69%

Да, но хотел бы больше — 16%

Имею средний заработок и собираюсь его увеличить — 9%

Денег на все хватает и даже получается откладывать — 6%

Какими способами вы пытаетесь увеличить доход?

Слежу за бюджетом и не трачу лишнего — 34%

Больше работаю и ищу место получше — 26%

Повышаю уровень своей финансовой грамотности — 8%

Отправляю «запросы на богатство» во вселенную— 8%

Получаю дополнительное образование — 5%

Следую денежным приметам — 2%

Ожидаю наследства — 1%

Притягиваю деньги заставкой с картинкой денег на телефоне — 1%

Никакими — 15%

Есть ли у вас накопления?

Небольшие — 34%

Начал копить недавно или собираюсь начать в ближайшее время — 10%

И их хватит даже на пенсию — 4%

Кто-то помогает вам увеличить накопления?

Никто не помогает, все делаю сам — 62%

Расположение вселенной — 10%

Работодатель — 9%

Самостоятельные инвестиции — 7%

Родители или родственники — 5%

Новые знания — 6%

Выгодная женитьба — 1%

По данным Rambler&Co и СберНПФ, опрошено 40 тыс. жителей всех регионов России.