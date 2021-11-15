Глава Общественного совета Минтранса призвал снизить максимальную скорость в российских городах: «Нигде в мире такого нет»

Сотрудник ДПС с прибором по измерении скорости. Фото ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев

Максимальная скорость в российских населенных пунктах – 60 км/ч. Нештрафуемый порог - еще 20. И вот результат: по городу можно гонять со скоростью 80 км/ч. «Это неправильно, такого нет нигде», - посетовал в беседе с Ura.ru Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, председатель Общественного совета Минтранса. По словам эксперта, 80 км/ч - это хорошая скорость на дорогах «высшей технической категории», где нет тротуаров и пешеходов. Но уж точно не в городах, где полно людей и ходит общественный транспорт.

Возможность разгоняться до такой 80 км/ч в городах – это и впрямь чисто российское «изобретение». Например, практически во всех странах Евросоюза максимальная скорость в населенных пунктах – 50 км/ч. Нештрафуемый порог в 20 км/ч западным водителям и не снился: дорожная полиция может простить превышение в 1-3 км/ч, но не больше.

Что же нам со всем этим делать? Отменить нефтрафуемый порог регулярно предлагают депутаты и общественные деятели, но воз и ныне там. А глава Общественного совета Минтранса выступил с новой инициативой. Михаил Блинкин предлагает снижать скорость в зависимости от погоды. Для этого потребуются дорожные знаки с переменными значениями. На них установлены датчики, которые реагируют на погодные условия. Грубо говоря, если светит солнце, то знак показывает ограничение в 60 км/ч, а когда идет ливень, то цифра автоматически меняется на 40 км/ч. По словам Блинкина, задача эта не сложная, но вот оборудование дорогое, хотя и полезное.