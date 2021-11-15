Цены на водку и коньяк вновь хотят повысить: ждать ли новых отравлений «паленкой»

В Совете Федерации порекомендовали Минфину воздержаться от повышения акцизов на спиртное Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минфин предлагает с 1 января в очередной раз увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. На водку — с нынешних 243 рублей за «поллитру» до 261 рубля. Пока это — проект приказа. Минимальная розничная цена — это утвержденный нижний потолок стоимости официальной продукции. Предполагается, что это ориентировка для потребителя: все, что дешевле, - «паленый» товар, опасный для здоровья.

В Совете Федерации тем временем Минфину порекомендовали воздержаться от повышения акцизов на спиртное в этом году (вместе с повышением акцизов и увеличивают минимальную цену). Как заявил один из сенаторов, это может привести к росту производства суррогатов. А народ и так постоянно травится, не обращая внимание ни на какие ориентировки.

По оценкам аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, из-за активной деятельности производителей нелегального алкоголя бюджет за 2017-2020 годы потерял около 380 млрд рублей.

-Тут надо разделить разные вещи, - прокомментировал сайту kp.ru ситуацию руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Проблема — не в повышении минимальной цены. Легальный и нелегальный рынки сегодня существуют, независимо друг от друга. Еще в 2015 году потребители разделились на два лагеря: на тех, кто пьет легальный крепкий алкоголь, и на тех, кто пьет нелегальный. Минимальная розничная цена сегодня — это уровень безубыточной работы ликеро-водочного завода. Она не позволяет заводу получить прибыль. Если в этом году минимальная цена водки — 243 рубля, то средняя цена бутылки водки в России — 300 рублей. Поэтому проблема - в дороговизне официальной водки как таковой. У нас минимальная зарплата — это 50 бутылок водки. А на пособие по безработице в развитых странах Западной Европе можно купить порядка 200-300 бутылок. Водка дорожает по тем же причинам, что и остальные пищевые продукты — затраты растут. Плюс государство еще и повышает ставку акциза. Ведь сегодня в бутылке водки, которая 243 рубля, почти 130 рублей — это акциз и НДС. В развитых странах исповедуют другой принцип регулирования: обеспечить всем слоям населения доступ к качественной заводской продукции. У нас же не только бомжи и маргиналы пьют суррогаты, но и обычные люди с маленькими зарплатами. Все последние массовые отравления об этом свидетельствуют.

КАЛЬКУЛЯТОР

Так вырастет минимальная цена в Новом году, за 0,5 л

Водка — с 243 до 261 руб. (+7,4%)

Бренди — с 324 до 348 руб. (+7,4%)

Коньяк — с 446 до 480 руб. (+7,6%)

Минимальные цены на водку по годам, за 0,5 л

2010 - 89 руб.

2011 - 98 руб.

2012 - 125 руб.

2013 - 170 руб.

2014 - 220 руб.

2015 - 185 руб.

2016 - 190 руб.

2017 - 205 руб.

2018 - 205 руб.

2019 - 215 руб.

2020 - 243 руб.