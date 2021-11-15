Путину рассказали о скоростных трассах до Казани и Севастополя

Владимир Путин принял в Кремле главу Автодора Вячеслава Петушенко, компания отвечает за строительство платных скоростных дорог в стране. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле главу Автодора Вячеслава Петушенко, компания отвечает за строительство платных скоростных дорог в стране. Президенту рассказали, когда нам ждать новых магистралей на юг и восток от Москвы.

- Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров (от Петербурга до Севастополя – Ред.) мы проедем без проблем, - рассказал Петушенко.

Глава компании добавил, что сейчас работы идут по всей длине будущей трассы от столицы до Казани. Строится три больших моста – через Оку, Волгу и Суру. «В 2024 году мы закончим эту работу и поедем», - пообещал Петушенко.

- Как у вас с трудовыми ресурсами? – в ответ уточнил Путин.

Глава Автодора пожаловался, что людей как раз не хватает. Надо нанять 20 тысяч человек. Один из участков трассы на Казань даже строит фирма из Китая. Проблема в том, что сейчас используется все больше сложной дорожной техники. Петушенко сам признал: раньше было много неквалифицированных рабочих, но теперь вместо них как раз нужны обученные строители. А вот они и в дефиците.

- Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растёт, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но всё-таки нужно делать всё для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения, - поручил президент.

Петушенко рассказал, что снизить расходы получается за счет снижения бюрократических барьеров и пересмотра старых строительных стандартов.

- Понизили насыпь дорожную, потому что она считалась в 30-х годах по снегозаносимости, а сегодня техника у нас просто великолепная по снегозащите, снизили объёмы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения, что позволяет нам за меньшие деньги сделать больше, - рассказал глава Автодора.