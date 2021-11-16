Идите лесом: эксперты обсудили, как найти идеальный баланс между заботой о горожанах и заботой об окружающей среде

Урбанисты и экологи объясняют, почему дикую природу в столице необходимо приспосабливать под нужды мегаполиса Фото: Евгения ГУСЕВА

На сайте «Активный гражданин» началось голосование за стратегию сохранения Битцевского леса и благоустройство парка «Покровское-Стрешнево». Городские власти планируют «создать комфортную, доступную среду для отдыха и прогулок» в этих и еще четырех природных зонах Москвы. Но экоактивисты в СМИ и соцсетях бьют тревогу: реконструкцию парков они называют «баблоустройством», а ее будущий результат — «плиточным гетто». Меж тем многие экологи и урбанисты говорят о том, что мегаполис должен заботиться, не только о белках и других лесных жителях, но и о безопасности и удобстве горожан.

«Это криминогенная среда»

Естественный лес существовать в городе не может, уверен известный урбанист Григорий Ревзин. По его словам, мегаполис и его жители оказывают на лесные массивы в черте города огромное давление, поэтому такие островки дикой природы превращаются в стихийную свалку и кое-что похуже. Эксперт приводит в пример даже не столицу с ее высокой плотностью населения, а Новую Москву.

— Посмотрите, что происходит с лесами, если рядом есть поселения, — говорит Ревзин. — Первые 500 м на границе леса превращаются в грязь и помойку. Люди выбрасывают туда старые кровати, холодильники, автомобили... Кроме того, это криминогенная среда: там оказываются бомжи или подростки, которые хотят сбежать от родителей. В общем, ничего там хорошего.

Разговоры экоактивистов о том, что лес в столице нужно сохранить в первозданном виде и ничего в нем нельзя трогать, урбанист называет «довольно безответственной утопией».

— Лес, попавший в город, не может быть лесом, — считает Ревзин. — Там растения становятся, так сказать, «видом горожан», они попали во враждебную среду и плохо в ней живут. Им (деревьям) нужно помогать, о них нужно заботиться, как мы заботимся о пожилых людях.

«Это неизбежное решение»

Архитектор, урбанист, старший преподаватель кафедры градостроительства ААИ ЮФУ Вера Обручникова считает, что решение о реабилитации зеленых зон внутри мегаполиса — это всегда поиск компромисса между экологией и экономикой города.

— Леса, вошедшие в состав города в результате урбанизации, неизбежно меняют свою роль: рекреационная нагрузка в два-три человека на гектар, характерная для пригородных зеленых зон, достигает в мегаполисе десятков и сотен человек на ту же площадь, — объясняет Обручникова. — И, если возможности охраны природного ландшафта и регулирования рекреации исчерпаны, нужно менять режим эксплуатации лесов. Для начала, из лесного — в лесопарковый, а при дальнейшем росте нагрузок — парковый режим, требующий инженерного оборудования и определенного благоустройства территории. Это неизбежное решение должно быть принято, чтобы не допустить полной деградации природного ландшафта. При этом важно сохранить дух места, ощущение природы, грамотно зонируя территорию и применяя адекватные месту ландшафтные, архитектурные и дизайнерские решения.

Дикая природа в черте столицы, по словам эксперта, сильно подвержена воздействию города. А вот парк или лесопарк, не перегруженный благоустройством — это, напротив, необходимость для современного крупного мегаполиса.

— Сейчас мы можем наблюдать удивительный процесс, когда в парки переводятся территории производств или предназначенные под застройку. Например, так это было с парком «Зарядье», — продолжает Обручникова. — В центре города практически у стен Кремля происходит манифестация экологозащитного подхода: здесь появляются природные материалы, узкие тропинки и миниатюрные дождевые сады.

Идеальное сочетание

Противники преобразования Битцевского леса и парка «Покровское-Стрешнево» настаивают на том, что работы по благоустройству могут навредить экологии города и ухудшить состояние окружающей среды в Москве.

— Ключевое свойство городских лесов — это помощь в борьбе с изменением климата, — говорит руководитель экологических проектов ТИАР-Центра Вячеслав Нечаев. — Леса снижают среднюю температуру в городе во время жарких дней, поглощая солнечные и ультрафиолетовые лучи, позволяя воздуху охлаждаться в лесах.

Жителям столицы остро не хватает дикой природы в шаговой доступности, считает член Комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России», эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. Но при этом любое вмешательство в нее может нарушить всю экосистему и «уничтожить магическую атмосферность этих мест».

— Практика крупных городов показывает, что парки в спальных районах, как правило, минимально приспособлены для поддержания чистоты и ухоженности, — отмечает Беляева. — Но при этом благоустройство благоустройству рознь. Это может быть как оснащение парка урнами и самыми простыми лавочками, так и создание спортивных и детских площадок, теннисных кортов, зон для барбекю, уголков общественного питания и ландшафтного освещения. Комплексное благоустройство, как правило, инклюзивно для всех категорий и возрастов населения.

Споры экологов и урбанистов об идеальном соотношении в мегаполисе живой природы и архитектуры могут продолжаться бесконечно. Но обе стороны согласны с тем, что найти идеальное решение сложно.

— Невозможно дать однозначный ответ на вопрос, что нужнее городу — леса или парки, — считает архитектор-урбанист, специалист по территориальному планированию, комплексному освоению территории и градостроительному праву Олег Васильев. — Все зависит от комплекса природных и антропогенных факторов — социальных условий, размещения источников негативного воздействия, традиций, климатических характеристик района. Идеальное сочетание — это ландшафтный парк, который обыгрывает участки городских лесов: в нем созданы условия для сохранения внутрипарковой популяции птиц и зверей. Но при этом в нем есть и включение островков регулярного парка — элемента, который обеспечивает людям ощущение безопасности с обязательным освещением, видеонаблюдением и постоянным контролем коммунальных служб.