Видеозаписи не сохранились: дом Тимура Родригеза был оборудован камерами во время кражи

Дом Тимура Родригеза ограбили, когда шоумен улетел с семьей на отдых в Италию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оперативникам пока не удается вычислить воров, которые ограбили коттеджный дом Тимура Родригеза. Адвокат Тимура Родригеза предполагает, что в Красногорском районе орудует банда, которая аналогичным образом ограбила еще несколько домов в ближайших элитных поселках.

- Сейчас проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено, - сказал kp.ru Сергей Жорин, адвокат Тимура Родригеза.

Действовала группировка: пострадал не только Родригез

Дом Тимура Родригеза ограбили, когда шоумен улетел с семьей на отдых в Италию. По возвращению 12 ноября он обнаружил вскрытую дверь, вещи в гардеробной комнате были раскиданы – очевидно, что воры искали ценности.

Оперативникам пока не удается вычислить воров, которые ограбили коттеджный дом Тимура Родригеза. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артист сразу же поехал в полицию и написал заявление, в котором указал, что у него похитили 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и ювелирные украшения, среди которых помолвочное кольцо жены. Несколько дней Тимур Родригез не хотел придавать огласке это дело, но позже выставил видеообращение.

- Я объявляю вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет вернуть похищенное. Но и само собой, я надеюсь на профессионализм представителей правопорядка, - сообщил шоумен.

Артист сразу же поехал в полицию и написал заявление, в котором указал, что у него похитили 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и ювелирные украшения, среди которых помолвочное кольцо жены. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока необходимую информацию никто не сообщил, но люди из ближайших поселков стали присылать подобные истории ограбления.

- Получено на почту большое количество сообщений от жителей Красногорского района, в том числе и из поселка, где живет Тимур. Есть основание думать, что работает хорошо организованная группировка. Мы надеемся, что уголовное дело в свое производство заберет Главк Московской области, так как сейчас оно находится в производстве Красногорского отдела, - рассказал kp.ru Сергей Жорин, адвокат Тимура Родригеза.

Видеокамеры были, но жесткого диска нет

Артист предполагает, что действовали злоумышленники по наводке, так как бесшумно взломали замок, зашли именно в гардеробную, где были ценности, в других помещения они не стали перерывать вещи. И забрали жесткий диск, на который шла видеозапись. То есть знали о системе видеонаблюдения.

- Дом действительно был оборудован видеонаблюдением, но жесткий диск был похищен из серверной. Была установлена и охранная сигнализация, но в момент кражи была отключена, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В свою очередь сам артист и его адвокат не комментируют эту информацию, так как она имеет важную ценность в ходе следственных действий. По некоторым данным, в доме артиста бывает обслуживающий персонал.

Артист предполагает, что действовали злоумышленники по наводке, так как бесшумно взломали замок, зашли именно в гардеробную, где были ценности, в других помещения они не стали перерывать вещи.

- Обычно такие дела расследуются быстро с помощью различных технических средств и методик, в частности биллинг телефонов (быстрое установление местонахождения), просмотр видео с общественных камер и жителей поселка. Очевидно, что преступники готовились, приезжали на место, осматривали, готовились, - говорит Сергей Жорин.

Деревня Глухово, где находится дом Тимура Родригеза, находится в 10 километрах от МКАД на берегу Москвы-реки. Поселок привлекает элиту современного общества. Здесь каждый коттедж имеет оригинальную архитекторскую задумку. Вблизи поселка есть магазины, школа, лицей и небольшой театр. Менеджеры по продаже недвижимости набивают цену на землю, рассказывая, что именно в этих местах весной 1827 года Глуховским бродом через Москву-реку воспользовались Александр Пушкин со своим другом Сергеем Соболевским, спешившие в гости к князю Юсупову. Моста через реку в те времена еще не было, и путешественникам пришлось переходить ее вброд. Цены на недвижимость в Глухово от 39 до 360 млн рублей.

- В этом поселке живет много состоятельных жителей. На домах есть камеры. К дому Тимура ведет не так много дорог, - рассказывает Сергей Жорин.

В свою очередь сам артист и его адвокат не комментируют эту информацию, так как она имеет важную ценность в ходе следственных действий.

Элитные поселки не защищены от краж

Адвокат Сергей Жорин по следам истории ограбления Тимура Родригеза отметил, что чем выше статус загородного жилья, тем меньше беспокойства у хозяев вызывает охрана дома. Якобы коттеджные поселки охраняются, на территории все свои - соседи статусные. И кажется, что никаких воришек тут быть просто не может. Но они есть, просто более квалифицированные. Сергей Жорин советует жителям загородных поселков не надеяться только на поселковую охрану.

- Большинство домов оборудовано видеонаблюдением, и это правильно, но зачастую записи хранятся на сервере в том же доме, который грабители обычно уносят вместе с ценностями. Поэтому видео должно записываться или дублироваться в облачное хранилище, - посоветовал Жорин.

Адвокат Сергей Жорин

Охранная система дома, к тому же, обязана реагировать не только на открытие дверей и окон, но и на движение. Оповещение должно приходить не только в охранную организацию, но и владельцу дома на смартфон. Как показывает практика, обслуживающий персонал не должен знать о месте хранения ценностей. Текучка персонала - также повышенный фактор риска.

- Не нужно в соцсетях рассказывать о предстоящих поездках, датах отъезда и возвращения. Не ругайтесь с соседями - их бдительность и камеры могу помочь. Ну и банальное, хоть и самое важное - не храните ценности дома. Вам нужна бытовая техника, предметы интерьера, быта, но драгоценности, наличные средства держите в банках, - посоветовал адвокат Сергей Жорин.