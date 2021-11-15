Итоги глобальной конференции по климату: две недели переговоров и результат, который разочаровал всех

Две недели в Глазго проходила Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Фото: REUTERS

Двухнедельная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), проходившая в Глазго, закончилась принятием «Климатического пакта Глазго». Финальный документ, с внесенными в него существенными изменениями в самый последний момент, полностью соответствует известной трактовке наполненного наполовину водой стакана. Для оптимистов этот документ - сохранение возможности совместными усилиями предотвратить климатическую катастрофу. Для пессимистов - путь к энергетической неопределенности и попытка переформатировать глобальную финансово-экономическую структуру с неясными результатами.

Напомним, главная задача подписанной почти 200 странами и вступившей в силу в 1994 году РКИК - совместная борьба с глобальным изменением климата и его последствиями. На конференции в Париже в 2015 году страны-участницы подписали соглашение, в котором ставилась цель ограничить рост среднемировой температуры пределом в 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В подписанном в Глазго пакте сказано, что для достижения этой цели, принимаемой странами как бы добровольно, надо до 2030 года сократить общемировые выбросы углекислого газа на 45 процентов. В этой связи каждый участник должен принять свой график перехода к «зеленой» экономике.

Среди договоренностей, дополнительно принятых в Глазго, подпись России стоит только под соглашением о сохранении и восстановлении лесов. Глобальное соглашение по отказу от угля Россия не подписала, впрочем, как Китай и США. Для нас это создало бы проблемы при генерации электроэнергии, к тому же на значительной части наших ТЭЦ используют технологии так называемого «чистого сжигания угля». Не подписали мы, как и китайцы, и соглашение о сокращении выбросов метана. Но тема эта обсуждается с партнерами, в том числе с США.

Россия представила в Глазго свою Стратегию низкоуглеродного развития. Она предусматривает выход на углеродную нейтральность к 2060 году. Президент Путин, выступив в первые дни конференции по видеосвязи перед ее участниками, напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия сократила выбросы парниковых газов в два раза – с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Сейчас 45 процентов нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, подчеркнул президент.

Но не все так просто в борьбе против глобального потепления. Искреннее стремление предотвратить глобальную катастрофу переплетается с четкой стратегией переформатирования всей мировой экономики при сохранении ведущей роли ее нынешних основных игроков. В этом смысле намерение Евросоюза брать в недалеком будущем с других стран, в том числе и России, налог на «углеродный след» выгляди очень настораживающим. Поэтому в Глазго было озвучено российское предложение о взаимном признании и свободному обращению углеродных единиц от климатических проектов. И тогда, с учетом того, что на Россию приходится пятая часть лесов мира, можно посмотреть, кто кому реально будет должен.

Уже несколько лет тема «зеленого перехода» стала приоритетной для мировой экономики. «Финансы и инвестиции в энергетику стали новой ареной борьбы в сфере климата», - отмечает известный эксперт по энергетике Дэниел Ергин. Глобальные финансовые игроки готовятся к радикальным переменам. Например, глава крупнейшей в мире инвестиционной кампании BlackRock, управляющей активами в 8,7 трлн долларов, Ларри Финк уже предупредил, что «поставит экологичность и устойчивое развитие в основу своего подхода к инвестициям». Весьма серьезное предупреждение для энергетического сектора, завязанного на углеродные источники.

Демонизация нефтяных и газовых кампаний уже идет полным ходом. При этом используется обкатанная стратегия травли производителей табака, хотя понятно, что речь совсем о разных вещах. Даже нынешний энергокризис в Европе, во многом вызванный слишком быстрым переходом на «зеленую» энергетику, которая оказалась не столь надежной, как традиционная, никого в ЕС не смущает. Там сожалеют о том, что в Глазго приняли «слишком половинчатые решения». А известная экоактивистка Грета Тунберг подвела итоги конференции своим фирменным красноречием: «Бла-бла-бла…»

Во всех нынешних климатических страстях начисто игнорируется мнение «сомневающихся» - экспертов и ученых, ставящих под сомнение методику расчетов изменения глобальной температуры и причины этих процессов, а главное - реальную эффективность «зеленой» энергетики. Порой складывается впечатление, что никакие дискуссии в этом вопросе неуместны, все уже решено и надо срочно действовать. Во главе процесса, понятно, США. Но горячка в борьбе с потеплением, пожалуй, может дать не те результаты, на которые рассчитывают.