В Китае за правонарушения пьяниц будут отвечать их собутыльники

Китайские суды будут привлекать к ответственности не только человека, совершившего преступление в пьяном виде, но и тех, кто пил с ним. Фото: Shutterstock

Китайские суды будут привлекать к ответственности не только человека, совершившего преступление в пьяном виде, но и тех, кто пил с ним, а потом не смог проследить, чтобы он не навредил себе или другим. Штраф грозит даже приятелям китайца, пойманного на вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает местный телеканал CCTV.

Кампанию за культуру пития в Поднебесной развернули после нескольких резонансных историй. Так, в сентябре пьяный в стельку мужчина, возвращаясь домой, вылетел с трассы, въехал в реку и утонул. Отец погибшего погоревал, а потом подал в суд на пятерых собутыльников сына, которые не отговорили его сесть за руль. Суд счел вину выпивох существенной, так что каждый выплатил безутешным родителям по 172 тысячи рублей, если считать в российской валюте.

Другая история связана не с вождением в нетрезвом виде, а с китайской традицией обсуждать дела в баре или ресторане за бутылкой (хорошо, если одной) чего-то крепкого. Так, сотрудница интернет-гиганта Alibaba написала заявление в полицию после командировки. Девушка рассказала, что подверглась сексуальному насилию со сторону нетрезвого начальника и клиента, которого они вместе окучивали.

Перекосы в традициях употребления алкоголя понимают и в самом Китае. Недавно главный орган по надзору за борьбой с коррупцией назвал китайскую культуру пития «отвратительной».

- Деловая этика в КНР сложилась таким образом, что отношения в коллективе принято завязывать на многочисленных пьянках. Так же работают и с клиентами — зазывают их в ресторан и напиваются с ними, - говорят местные эксперты. — Если начальник зовет тебя выпить, неважно, хочешь ты или нет. Отказаться будет очень неприлично, это жест неуважения к тому, кто тебя пригласил. Ни один человек, который рассчитывает на продвижение по службе, не станет так поступать.

Томас Талхельм, профессор Школы бизнеса Бута Чикагского университета, который последние 15 лет изучает китайскую деловую этику, считает, что кампания против пьянства тесно связана с борьбой с коррупцией:

- Конечно, это не коррупция в чистом виде, но многие люди это все не одобряют. Для миллионов работяг это все выглядит как вседозволенность элиты и белых воротничков.