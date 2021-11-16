Ученые считают: верный способ защитить ребёнка от аллергии на яйца – кормить ими с младенчества!

Аллергия на яйца - вторая по распространенности пищевая аллергия во всем мире Фото: Shutterstock

Есть «Вредные советы» детям. А есть, оказывается, вредные советы родителям. Причем, дают их подчас сами педиатры. Например, оберегать младенца от орехов, мёда и яиц. Мол, ни в каком виде! Иначе жди развития аллергии на эти продукты.

ЯЙЦА НАЧАЛИСЬ С АРАХИСА

Однако исследование, которое провели специалисты лондонского Кингс Колледжа под руководством профессора Гидеона Лак в 2015 году показало, что если в прикорм младенцу добавлять иногда «запрещённый» арахис, то это наоборот поможет предотвратить возрастную аллергию.

По этой причине начиная с 2017 года специалисты по аллергии и педиатрической медицине настоятельно рекомендуют родителям начинать вводить продукты из арахиса, как только их ребенок начнёт учиться есть твердую пищу.

И вот теперь, опираясь на это исследование, группа учёных во главе с доктором Джо Сяочжун Вэнь из Научно-исследовательского Университета штата Нью-Йорк в Буффало провели подобный эксперимент. Только с яйцами.

КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ

Результаты их исследования показали, что да, раннее введение аллергена (в данном случае яиц) в питание ребёнка связано со снижением риска аллергии в более старшем возрасте.

- Мы изучили данные о грудном вскармливании и пищевой аллергии детей от рождения до 6 лет, собранные в ходе 2237 опросов родителей, и обнаружили, что те, которых «берегли» от яиц до возраста 12 месяцев, чаще страдали непереносимостью яиц в 6 лет, - сказала один из авторов исследования, доктор медицинских наук Джулия Мартоне.

Причем даже если в годовалом возрасте у младенца была реакция на белок, к шести годам она нередко проходила.

А ведь аллергия на яйца - вторая по распространенности пищевая аллергия во всем мире (после коровьего молока). И, как оказалось, размеры бедствия можно было снизить, если детей с младых ногтей приучать к этому продукту.

Результаты эксперимента были представлены на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ НА ЯЙЦА

У разных людей она проявляется по-разному: жидкий стул, боли в животе, приступ астмы, обострение экземы, затруднение дыхания… вплоть до анафилактического шока и смерти.

Реакция организма вызывается протеинами, содержащимися как в желтке, так и в белке яйца.

У некоторых аллергиков реакция в виде приступа астмы или аллергического насморка может быть вызвана даже просто вдыханием паров при жарке или варке яиц. А в редких случае для развития отрицательной реакции достаточно даже запаха блюда с содержанием яиц.

Всего же, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, распространенность пищевых аллергий составляет примерно 3% среди взрослых и 6% среди детей.

Пищевые аллергии вызывают более 70 продуктов, самые-самые из них - молоко, изделия из дробленого зерна, содержащие глютен, моллюски и ракообразные, яйца, рыба, арахисы, соя, лесные орехи.