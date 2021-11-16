Анекдоты: Первым словом ребенка в семье окулистов было «шбмнк»

Собрались как-то адмирал Нельсон и Кутузов да и помянули старое.

* * *

Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон.

А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.

* * *

И новости борьбы с криминалом. Полицейские в Ухрюпинске прикрыли наркопритон. Под прикрытием бизнес пошел вдвое лучше.

* * *

Уважаемые дорожники, снявшие асфальт на дороге в нашем направлении! Спасибо вам большое! Такой ровной дороги там не было никогда. Пожалуйста, не кладите там асфальт обратно. Пусть хоть какой-то участок дороги к нам будет ровным.

* * *

Жена примеряет новое платье и крутится возле зеркала:

- Дорогой, как я тебе?

- Немножко надоела... А так - ничего.

* * *

Юные тиктокеры в шоке: они узнали, что лайки - это собаки!

* * *

Скажите, вы хоть раз видели хотя бы одного смеющегося над ценами человека в магазинах «Смешные цены»?

* * *

Цитата из дипломной работы, 89-я страница:

«Так как до этого места все равно никто не дочитает, примем число «пи» равным пяти. Иначе расчеты не сходятся, а искать ошибку мне лень».

* * *

- Можно задам вопрос по существу?

- Давай.

- Что ты, блин, за существо такое?

* * *

Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни хрена не делаешь.

А встаешь только в туалет или пожрать.

Ну и в окно еще смотришь на птичек.

* * *

Она ждала его всю жизнь.

А вот внезапного возвращения из командировки не ожидала...

* * *

В России стало модно снимать псевдоисторические блокбастеры с участием известных псевдоактеров.

* * *

Маленькие хитрости:

- Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее пару немытых чугунных сковородок.

* * *

Север. По реке плывет каяк. На корме сидит чукча и курит трубку.

Его жена гребет против течения.

Чукча думает: «Хорошо ей, греби себе да греби. А мне думать надо, как жить дальше...»