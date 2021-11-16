Анекдоты: Первым словом ребенка в семье окулистов было «шбмнк»

Собрались как-то адмирал Нельсон и Кутузов да и помянули старое.
* * *
Во дворе дети из благополучных семей по очереди запускают дрон.
А дети из неблагополучных семей по очереди запускают дрын - то в дрон, то в детей из благополучных семей.
* * *
И новости борьбы с криминалом. Полицейские в Ухрюпинске прикрыли наркопритон. Под прикрытием бизнес пошел вдвое лучше.
* * *
Уважаемые дорожники, снявшие асфальт на дороге в нашем направлении! Спасибо вам большое! Такой ровной дороги там не было никогда. Пожалуйста, не кладите там асфальт обратно. Пусть хоть какой-то участок дороги к нам будет ровным.
* * *
Жена примеряет новое платье и крутится возле зеркала:
- Дорогой, как я тебе?
- Немножко надоела... А так - ничего.
* * *
Юные тиктокеры в шоке: они узнали, что лайки - это собаки!
* * *
Скажите, вы хоть раз видели хотя бы одного смеющегося над ценами человека в магазинах «Смешные цены»?
* * *
Цитата из дипломной работы, 89-я страница:
«Так как до этого места все равно никто не дочитает, примем число «пи» равным пяти. Иначе расчеты не сходятся, а искать ошибку мне лень».
* * *
- Можно задам вопрос по существу?
- Давай.
- Что ты, блин, за существо такое?
* * *
Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни хрена не делаешь.
А встаешь только в туалет или пожрать.
Ну и в окно еще смотришь на птичек.
* * *
Она ждала его всю жизнь.
А вот внезапного возвращения из командировки не ожидала...
* * *
В России стало модно снимать псевдоисторические блокбастеры с участием известных псевдоактеров.
* * *
Маленькие хитрости:
- Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее пару немытых чугунных сковородок.
* * *
Север. По реке плывет каяк. На корме сидит чукча и курит трубку.
Его жена гребет против течения.
Чукча думает: «Хорошо ей, греби себе да греби. А мне думать надо, как жить дальше...»