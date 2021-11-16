Вопрос дня: А вы как свои финансовые проблемы решаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- Да к земле-матушке я приникаю! А если серьезно, то если больше земли засею на Урале или больше заведу коров, то богаче точно не стану. Я житель села и знаю ситуацию у соседей - доходы у крестьян растут только в воспоминаниях. Никаких дополнительных денег, кроме роста пенсий да процентов от «похоронных» вкладов, на селе нет. Мы прибыль имеем раз в 4 года. Это от климата зависит и от конъюнктуры рынка, какие уж тут дополнительные возможности.

Николай СВАНИДЗЕ, теле- и радиоведущий, историк, профессор РГГУ:

- Я редко бываю доволен своим финансовым положением. Даже после выхода книжки или телецикла. И знаю, что даже миллиардерам зачастую чего-то не хватает. То, что две трети населения недовольны, неудивительно: у нас из года в год снижаются доходы населения. И уход в серую зону мало кого спасает - у нас в целом слишком низкие зарплаты и пенсии. Пока не вижу выхода из ситуации - кроме того что надо воспитывать уважение к частной собственности.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Бывает, уезжаю в Коломну. Там отдохновение. Желаний немало, но есть объективные финансовые возможности для развития. Хотя они, увы, ограниченны. Увеличивать количество точек по реализации цветов сейчас крайне сложно. Слишком нестабильная финансовая ситуация, да и морально тяжелая обстановка. Бизнесменов, особенно в нашей сфере, многие терпеть не могут. Оптимистов в стране все меньше, а пессимисты букеты не берут.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я просто иду в бой! Не хочу сравнивать уровень обеспечения сотрудников силового блока с другими работниками . Уровень их достатка вызывает вопросы. Многие живут в коридоре от зарплаты до зарплаты. Я лично, как и большинство моих соратников, никогда не готов был стать бизнесменом. Настоящему сотруднику спецслужб ничего другого для души не надо, потому наш доход - это то, чем государство наградит за государеву службу.

Олег ШЕИН, депутат Госдумы пяти созывов:

- Да никак! Люди сравнивают свой достаток с тем, который у них был: в Астрахани средние доходы за пять лет сократились почти на треть. С 2014-го идет отток людей из города и области. Более 10 тысяч каждый год покидают город, чтобы найти более высокий заработок в столицах. Лично я в бытность депутатом Госдумы никаких возможностей для улучшения своего финансового положения не имел. И не искал. Да, зарплата депутата немного подрастала от созыва к созыву, но не более того.