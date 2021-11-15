Зачем немцы допустили «Нафтогаз» к сертификации «Северного потока-2» и к чему это приведет

Большую угрозу для «Северного потока-2» сейчас представляют не столько Польша с Украиной, сколько сама Германия. Фото: REUTERS

Ни Украина, ни Польша не имеют никакого отношения к «Северному потоку-2» и не могут повлиять на запуск его в работу. А привлечение этих стран германским регулятором к сертификации газопровода — не больше, чем жест вежливости, политес, говорит ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович.

- «Северный поток-2» влияет на весь европейский рынок, поэтому и было принято решение выслушать мнение в том числе и Польши с Украиной, - уверен Митрохович. - На практике они будут скорее консультантами.

Реальных шансов остановить запуск газопровода ни у Польши, ни у Украины нет.

- Они либо выступят устно в Федеральном сетевом агентстве Германии, либо принесут документ, где в очередной тысячный раз напишут, какой плохой «Северный поток-2». А немцы послушают и скажут, что «приняли во внимание, но решение принимаем мы, исходя из нашего видения ситуации».

Большую угрозу для «Северного потока-2» сейчас представляют не столько Польша с Украиной, сколько сама Германия. В Бундестаге грядет новая коалиция. Туда точно войдут представители партии Зеленых — главные противники России в немецкой политике. Они претендуют на объединенный пост министра экономики и энергетики. И если они его получат, то «есть риск, что Германия скорректирует свое решение», отмечает Митрохович:

- Не думаю, что фундаментально, но тем не менее. Или может быть риск, что Германия сегодня даст сертификацию, а через полтора года отзовет. Надо смотреть на новую власть в Германии и как они будут строить с нами отношения. Лучше для нас, если они займут пост, например, министра по делам женщин. Но если они займутся энергетикой, то придется с ними считаться.

Ранее стало известно, что главная энергокомпания Украины «Нафтогаз» будет среди прочих сертифицировать «Северный поток-2». Заявку на участие она подавала еще 18 октября и вот сейчас немецкий регулятор принял положительное решение. Гендиректор Нафтогаза Юрий Витренко еще до выхода их официального заключения заявил, что газопровод нельзя запускать в эксплуатацию, потому что он не полностью соответствует европейскому законодательству. Якобы его работа нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке. Польша также уже написала отрицательный отзыв на сертификацию «Северного потока-2».

Тем временем, газопровод «Северный поток-2», который является кратчайшим путем для Российского газа с месторождений на Ямале в Европу, уже готов к запуску. Первая нитка заполнена газом, вторая готовится к заполнению.