Дмитрий Чернышенко: Личная цифровая грамотность – важное условие работы в онлайн-среде

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Николаевич Чернышенко. Материалы предоставлены пресс-службой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Субсидия будет предоставлена по результатам конкурсного отбора юридическому лицу, которое имеет опыт реализации проектов в области цифровой грамотности и кибергигиены.

«Личная цифровая грамотность становится важным условием работы в онлайн-среде. Подчас посещение небезопасных сайтов, невозможность распознать откровенно мошеннические действия в сети приносят серьёзные неприятности пользователю, в том числе затрагивающие персональные данные, которые являются главной ценностью гражданина в киберпространстве. В рамках нацпрограммы “Цифровая экономика” уже реализуется несколько проектов по ИТ-образованию и повышению уровня цифровых компетенций. Новый проект направлен на повышение общего уровня осведомлённости граждан непосредственно в вопросах личной информационной безопасности. На реализацию просветительских мероприятий в 2022 году государство выделит 200 млн рублей, всего до 2024 года на эти цели будет направлено 600 млн рублей», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Победитель конкурсного отбора должен будет разработать план реализации программы до 2024 года. В рамках мероприятий в 2022 году будет запущен сервис повышения киберграмотности для госслужащих. Также отобранная организация проведёт комплексную информационную кампанию, направленную на различные группы населения, которая будет включать создание познавательно-развлекательного контента, продвижение в социальных сетях и на социально значимых ресурсах.

Общий охват программы в 2022 году составит почти 8 миллионов человек, в их числе – более 700 тысяч госслужащих.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Ожидается, что обучение будет способствовать выработке у граждан устойчивого безопасного поведения при использовании цифровых технологий.

Оригинал на сайте government.ru