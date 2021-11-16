«Нужно взять себя в руки и жить дальше»: Седокова рассказала о трагедии

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова встревожила поклонников: в Инстаграме певица рассказала о личной трагедии, подробностями которой она пока не готова делиться. В сторис артистка опубликовала фотографию с горящей свечой и пожаловалась, что переживает тяжелый период.

- Очень сложно сейчас. И пока я не готова об этом говорить. Расскажу может позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше. Нужно как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзии счастливой жизни. Потому что, если не буду, совсем загнусь, – написала Анна.

Певица также опубликовала стихотворение собственного сочинения, посвященное жизненным утратам. Поклонники немедленно решили, что переживания артистки связаны с ее мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Тем более, что спортсмен тоже намекнул на некое трагическое событие в своей жизни. В соцсетях Янис разместил черную картинку с загадочной надписью. «Все еще не могу поверить», - сообщил спортсмен.

Вероятно, несчастье случилось внезапно, ведь еще несколько дней назад в жизни Седоковой было все хорошо. Сейчас 38-летняя Анна живет в США, куда уехал ее третий муж. 29-летний баскетболист Янис Тимма летом играл в Summer League Nba 2021, а теперь тренируется в Лос-Анджелесе и ждет новый контракт. Весной этого года спортсмен покинул баскетбольный клуб «Химки» и отправился искать счастья в Америку. Некоторое время супруги жили в разлуке, но сейчас Анна уехала за океан к мужу. Вместе с ней в Лос-Анджелес отправился ее 4-летний сын Гектор.

Поклонники немедленно решили, что переживания артистки связаны с ее мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Фото: Инстаграм.

В США у Седоковой живет средняя дочь – 10-летняя Моника, с которой Анна теперь будет видеться гораздо чаще. По решению суда девочка осталась в США с отцом, вторым мужем певицы украинским бизнесменом Максимом Чернявским. Раньше артистка встречалась с наследницей раз в несколько месяцев, специально перелетая ради этих свиданий через океан. Теперь же мама и дочка могут общаться гораздо чаще.

У Седоковой есть еще одна дочь - 16-летняя дочь Алина от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения мальчика пара рассталась. С молодым мужем Янисом Тиммой у Седоковой пока нет общих детей, но спортсмен сумел отлично поладить с наследниками жены.