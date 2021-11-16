Вымирающая «профессия»: В Германии практически не осталось грабителей банков

Физические нападения на отделения банков стали просто невыгодными. Фото: Shutterstock

По данным немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), за последние три десятка лет количество нападений на банки и почтовые отделения в стране снизилось на 95% – теперь большинство преступников предпочитает красть деньги через Интернет.

В 1993 году в ФРГ было зарегистрировано немногим более 1600 атак, предпринятых на банковские и почтовые отделения с целью их ограбления. В прошлом году подобных преступлений в немецкой полиции насчитали всего 80.

Правоохранители и страховщики считают, что в немалой степени снижению уровня преступности послужило сокращение числа банковских отделений (если в начале 1990-х их было без малого 70 тысяч, то на конец прошлого года – всего 24 тысячи), улучшение мер по обеспечению безопасности и уход расчетов в Сеть.

Физические нападения на отделения стали просто невыгодными с точки зрения риска – в прошлом году полиции удалось раскрыть 80% таких преступлений, а годом ранее – около 90%. Чего не скажешь о киберпреступлениях: по оценкам немецких экспертов, за последние 6 лет хакерам и мошенникам удалось «увести» не менее 870 миллионов евро. При этом границы государств не представляют для преступников никакой преграды.

– Благодаря множеству возможностей, которые предлагает интернет, киберпреступникам больше не нужно физически пересекать национальные границы, им даже не нужно выходить из дома, чтобы совершить преступление за границей, – приводит Spiegel комментарий Рюдигера Кирша, эксперта по мошенничеству страховой компании Euler Hermes.