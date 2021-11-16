Вместо бойни – в аквапарк: В Бразилии сбежавшая корова прокатилась на водной горке

Владелец ранчо, откуда сбежала корова, после увиденного решил оставить её помиловать. Фото: Youtube

Говорят, смех продлевает жизнь – это утверждение оказалось полностью верным в отношении коровы, сбежавшей с бойни и отправившейся в аквапарк.

Случай произошел на одном из небольших курортов примерно в 800 километрах от Рио-де-Жанейро. Корова, направленная с ранчо на бойню, каким-то образом сумела ускользнуть от своих конвоиров и оказалась в расположенном неподалеку аквапарке. Об этом рассказало издание New York Post.

Здесь животное поднялось по ступеням одной из горок, а затем медленно съехало вниз по желобу. Сцену заснял кто-то из посетителей аквапарка и выложил в Сеть – ролик сразу же стал популярным, а пользователи соцсетей на все голоса начали жалеть буренку, которой в скором времени предстояло стать фаршем.

В ответ на это владелец ранчо, откуда сбежала корова, заявил, что решил помиловать отважное животное, оставив его в качестве домашнего питомца. Корова даже обзавелась собственным именем – теперь ее зовут Тобога (в переводе с португальского toboagua означает «водная горка»).

Это не первый случай счастливого избавления от ножа мясника благодаря смелости. Три года назад корова в Польше сбежала из грузовика, направлявшегося на бойню и, переплыв реку, скрылась на острове. В течение трех недель животное не подпускало к себе людей, в то время как о его судьбе разгорелась жаркая полемика.

Отважную корову даже пытались пристроить в зоопарк, но учреждение отказалось. В конце концов, корову помиловали и оставили доживать на ферме.