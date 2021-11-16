Отряд «ЛизаАлерт» и Билайн за пять месяцев спасли больше 20 тысяч человек

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы за время насыщенного пятимесячного периода работы. С 1 мая по 31 октября волонтеры спасли больше 20 тысяч пропавших людей.

По данным отряда, в этот период погибшими были найдены 1,8 тысячи человек. Еще 618 раз добровольцы искали родных и близких найденных и дезориентированных людей. Всего с мая по октябрь «ЛизаАлерт» принял больше 26 заявок на поиск пропавших.

- Лето и начало осени — традиционно самый активный период для отряда. В это время число заявок на поиск увеличивается в десятки раз, и нам постоянно требуются добровольцы, - отметил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Спасательный отряд работает в 64 регионах страны. Находить пропавших без вести людей помогает Билайн. Уже почти 10 лет работает специальная горячая линия, позвонив на которую вы сможете сообщить о пропавших друзьях и близких. Операторы-добровольцы принимают звонки в круглосуточном режиме. Число операторов постоянно растет. Только в этом году уже принято 72 тысячи звонков.

- В сентябре мы зафиксировали рекордное количество обращений за всю историю горячей линии, - уточнили в Билайн. – Операторы приняли 10 695 входящих звонков, что на 58% больше, чем в сентябре прошлого года. Тогда поступило 6 731 обращений.

На горячую линию люди обращаются не только, чтобы попросить о помощи. Многие хотят вступить в ряды добровольцев. Около 10% от звонков – это вопросы о том, как работает отряд и как стать волонтером.

КУДА ЗВОНИТЬ

Номер горячей линии 8 (800) 700-54-52

ВАЖНО!

Заниматься поисками спасательному отряду помогают современные технологии. Сервис sms-информирования объединил 75 000 человек по всей России. За летний период было отправлено более 1,6 млн сообщений с информацией о том, как присоединиться к отряду, и какие поисковые операции и где проходят в данный момент. Подписка на sms-информирование бесплатна и доступна для абонентов всех операторов: https://lizaalert.beeline.ru/.

Чтобы пропавших можно было обнаружить как можно быстрее, применяется беспилотная авиация с использованием технологии «Beeline AI-Поиск людей». Это алгоритм анализа снимков с дронов для выявления потенциального присутствия на них потерявшегося человека.

Билайн.Поиск. Это новая разработка, которую запустили в этом году. Технология обрабатывает большой объем данных, оповещая потенциальных свидетелей, которые на пути своего следования могли встретить пропавшего человека. Их свидетельства во много раз увеличивают скорость поисковой операции и шансы на спасение.