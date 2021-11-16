ФСБ: нелегальных мигрантов фиктивно женили и делали их отцами российских детей

По версии следствия, преступники за деньги делали иностранцам поддельные документы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры г. Москвы провели операцию по пресечению противоправной деятельности межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Дело было возбуждено в Москве, где и были проведены 20 обысков у фигурантов дела. Одновременно еще 23 в Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях.

- Установлено местонахождение подпольной типографии, изъят значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и иных учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, а также полученные противоправным путем денежные средства, - сообщает ФСБ России.

По версии следствия, преступники за деньги делали иностранцам поддельные документы. Чаще всего заключали фиктивные браки, устанавливали ложное отцовство над детьми, которые имеют гражданство России, с целью их "последующей легализации на территории страны пребывания путем оформления российского гражданства".

- В ходе реализации преступного замысла члены группы подыскивали граждан России, готовых за 50 тысяч рублей оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге силами трех ведомств задержан 21 организатор и активный участник преступного сообщества. В отношении них проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что большинство нелегальных мигрантов не находят в России достойной работы. Ведь их никто не приглашал. Таких иностранных граждан чаще всего вовлекают в преступный бизнес другие мигранты. Ранее мы рассказывали, как 16 нелегальных мигрантов из Средней Азии в Новосибирской области освоили выпуск более 60 тысяч бутылок "виски" и "коньяка", а группа нелегальных мигрантов в Ярославской области соорудили на бывшей птицефабрике заводик, где из табачной пыли и других отходов катали на весь столичный регион сигареты известных марок.

В начале месяца председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение подготовить законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов. Это позволит отсекать на границе тех мигрантов, которые раньше совершали в России преступления, но сменив паспорт вновь пытаются въехать в нашу страну.

Предложения Следственного комитета обусловлены увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России. Как ранее сообщалось, за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.