Эдуард Басурин: В Указe Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу есть твёрдая гарантия - Россия нас защитит и в беде не оставит

Эдуард Басурин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Эдуард Александрович, сейчас многие, в том числе и на Украине, там даже военную терминологию, «демарш», используют – обсуждают Указ Президента России по Донбассу. Владимир Путин поручил облегчить доступ товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок. Что это даст жителям борющегося Донбасса?

- Здесь - чисто гуманитарный вопрос.

Украина же отказывается разблокировать экономическую, социальную блокаду республик Донбасса, вот Российская Федерация и взяла на себя эту миссию.

- Я просто помню, когда мы с Иосифом Кобзоном приезжали к вам, как-то я интервью брал у Александра Захарченко, они - не точно эту тему, ну - примерно - обсуждали.

- Мы на это очень надеемся.

В Указе есть очень важный момент. Там же как сказано? В самом начале. Все эти меры вводятся до момента политического урегулирования конфликта. Правильно?

- Но а мы с вами разве знаем этот момент? Когда это произойдет?

- Но мы читаем, буквы знаем. Нас же здесь учили азбуке.

- Да.

- Там все написано, поэтому - будем смотреть по обстановке.

- У нас уже говорят, что товары и, в том числе, пищевой промышленности из Донецка, будут с маркой ДНР поступать на российский рынок. И все это - в больших объемах.

- Да, когда задействуют новый механизм, у нас же появится сертификат качества продуктов, товаров, который будет действителен и для российского рынка. В этом нюансы еще, правильно?

- Конечно.

- В данном случае продукция, востребованная на российском рынке, отсюда, с Донбасса, может спокойно поставляться в любые регионы России.

- Понятно. Насколько мне известно, уже сейчас, когда россияне приезжают в Донбасс из Ростова-на-Дону, они же покупают на том же мясокомбинате и сумками привозят всякие вкусности. Это все дешево, без всяких пищевых добавок.

- Я не знаю. Сумками не видел.

- Есть-есть... Скажите, это как-то подбодрит людей, которые сейчас в окопах? Как-то покажет им, что Россия с вами, ребята.

- Конечно, подбодрит, потому что это - очередной шаг, свидетельствующий о том, что Российская Федерация видит, как развивается ситуация в нашем регионе и искренне хочет поддержать население республики. У нас есть твёрдая гарантия - Россия нас защитит и в беде не оставит.

- И ещё хотел спросить, как у вас там сейчас обстановка?

- Солнце светит.

- Это все? Да? С обстрелами как?

- Ну, они периодически сейчас идут.

- Ну, ясно. Но все равно я какой-то оптимизм у вас в голосе, в общем, услышал. Спасибо вам огромное. Держитесь. Удачи. До свидания.

- Хорошо. Пока...