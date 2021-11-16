Есть такая профессия – QR-коды проверять

Пандемия создает новые тренды. На сайтах поиска работы, например, появились новые вакансии - контролеров QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия создает новые тренды. На сайтах поиска работы, например, появились новые вакансии - контролеров QR-кодов. Пока есть запрос на специалиста в этой сфере от 100 работодателей по всей стране. Но это, как говорят эксперты, не предел.

Где востребованы QR-контролеры? В тех регионах, где уже решено передвигаться по QR-правилам, например, в общественном транспорте. Алтайский край разместил 13 вакансий, Санкт-Петербург и Свердловская область около 10, в Пермском крае – 7. В Москве таких специалистов прямо сейчас не ищут. Была одна вакансия с зарплатой 50 тысяч рублей на сервисе Headhunter в августе этого года в торговый комплекс «Петровско-Разумовский», но она уже закрыта.

В среднем, оплата труда QR-контролеров совсем небольшая – 15-30 тысяч рублей.

Читаю объявление: «Казанское предприятие «Метроэлектротранс» объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей».

- Вам, действительно, требуются контролеров QR-кодов? – звоню я по указанному телефону.

- Действительно, требуются. График – двое суток через двое. Первый день – с 6 утра до 6 вечера. Второй – с 12 дня до 12 ночи. Потом два дня отдыхать, - отвечают на том конце провода.

- Зарплата как в объявлении?

- Да, это сумма на руки.

- А возраст любой?

- От 18 лет и старше. Пенсионерам не отказываем. В обязанности контролера входит проверка QR-кодов у пассажиров с помощью специального устройства – датчика.

- А если у кого-то не окажется QR-кода, что делать?

- Мы все объясним, когда вы приступите к работе.

Потом мне сказали, что вакансия, конечно, временная – пока не закончатся ограничительные меры из-за ковида. С карьерным ростом тоже ничего пообещать не могут.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков считает, что работодатели открывают новые вакансии, чтобы не отвлекать постоянных сотрудников от их основных обязанностей. Но специальной графы затрат в бюджете на это нет, поэтому зарплаты небольшие.

- Такой работы ранее не было на предприятиях, - дополняет Александр Ветерков. – Это вынужденная мера. Особенно на транспортных предприятиях, где нужно проверять пассажиров. На нее будут брать тех, кто хочет подработать или сидит без работы и ему все равно куда выходить. С QR-контролерами, думаю, будут заключать срочный трудовой договор на временное выполнение работ.

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