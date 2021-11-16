Как правильно оценить риск развития сахарного диабета

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Кто входит в группу риска по сахарному диабету и какие показатели стоит проверить?

Вкратце о диабете

В основе сахарного диабета – нарушение выделения инсулина. Этот гормон синтезируется в поджелудочной железе, и он необходим для усвоения глюкозы – основного источника энергии нашего организма. О глюкозе и ее роли расскажем чуть позже.

Диабет разделяют на два типа. Первый тип развивается редко и связан с разрушением клеток, выделяющих инсулин. Второй тип встречается намного чаще – при нем возникает проблема с транспортом глюкозы внутрь клеток из-за ее высокой концентрации в крови.

При втором типе диабета изначально развивается инсулинорезистентность – это снижение чувствительности клеток к действию инсулина. Если уровень глюкозы остается высоким, количество инсулина снижается что приводит к диабету.

В группу риска по сахарному диабету входят люди:

• Имеющие родственников, страдающих сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями;

• С острым или хроническим панкреатитом;

• С ожирением;

• Имеющие гипертоническую болезнь.

Глюкоза и кортизол

Чтобы обеспечить клеточный метаболизм и общее функционирование организма, нужно очень много энергии. Нашим универсальным «топливом» является углевод глюкоза, которая встречается в составе многих фруктовых и ягодных соков, а также входит в состав обычного сахара.

Когда уровень глюкозы повышается, в кровь выбрасывается инсулин – он транспортирует ее в клетки. Этот процесс поддерживает нормальную концентрацию глюкозы. Если углеводный обмен нарушен, ее уровень повышается – это называется гипергликемия. Если такая ситуация наблюдается в течение длительного времени, речь может идти о сахарном диабете.

Уровень глюкозы может отклоняться от нормы не только из-за сахарного диабета – причиной может быть физическая нагрузка или тяжелый стресс, показателем которого может быть кортизол.

В быту кортизол известен как «гормон стресса». Он действительно тесно связан с адаптационными механизмами при стрессе, в том числе эмоциональном, но этим его функции не ограничиваются. Он участвует в регуляции обмена углеводов, жиров и оказывает катаболический эффект: повышает уровень глюкозы, свободных жирных кислот и холестерина в крови.

Гемоглобин и холестерин

Однократный «скачок» глюкозы не позволяет достоверно выявить сахарный диабет, поэтому для подтверждения диагноза используют оценку уровня гликированного гемоглобина. Гемоглобин сам по себе – белок, который находится в эритроцитах и транспортирует кислород к тканям.

Устойчивая гипергликемия приводит к тому, что часть глюкозы в крови проникает внутрь эритроцитов и присоединяется к гемоглобину – так появляется гликированный гемоглобин. Этот показатель важен для оценки содержания глюкозы в крови за последние 3 месяца до сдачи анализа. Именно столько существует в среднем в крови эритроцит.

Если по результатам анализов гликированный гемоглобин находится в пределах референсных значений, диабет возможно предотвратить – нарушения углеводного обмена выявлены на ранней стадии.

Гипергликемия сказывается и на обмене холестерина. Это жироподобное вещество отвечает за устойчивость клеточных мембран, нужен для выработки витамина D и стероидных гормонов, в число которых входит вышеупомянутый кортизол и половые гормоны: прогестерон, тестостерон и эстрогены.

Образуясь в печени, холестерин выделяется в кровь в составе белковых комплексов – липопротеидов. Липопротеиды низкой плотности, или ЛПНП – основная форма присутствия холестерина в крови, называемая также «плохим» холестерином.

Как и другие вещества, ЛПНП могут вступить в реакцию с глюкозой. Это соединение способно повреждать стенки сосудов и ускорять образование атеросклеротических бляшек, а также медленнее выводится из организма.

Триглицериды

Гипергликемия нарушает еще один процесс – обмен триглицеридов. Эти молекулы жиров поступают вместе с едой и образуются в печени. Они являются нашим «запасным топливом» – триглицериды обеспечивают клетки энергией при голодании или усиленной физической нагрузке.

Когда чувствительность жировой ткани к инсулину снижается, из нее высвобождается большое количество свободных жирных кислот. Кроме того, ускоряется синтез триглицеридов печенью – это способствует развитию ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени и поджелудочной железы.

Как оценить риск

Комплекс «Риск развития сахарного диабета» от Лаборатории «Гемотест» поможет выявить нарушения углеводного, липидного обмена и оценить уровень кортизола. В состав комплекса входит:

• Глюкоза (фторид);

• Гликированный гемоглобин (HbA1c);

• Триглицериды;

• Холестерин-ЛПНП;

• Кортизол.

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