«Сухой», но с душем: на авиасалоне в Дубае показали салон нового российского бизнес-джета

На авиасалоне в Дубае показали новый российский бизнес-джет Aurus. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Высокоскоростной интернет, душевая кабина, полностью оборудованная кухня и, конечно, спальня. Это не люксовый номер крутого отеля где-нибудь в Дубае - это описание салона нового российского бизнес-джета Aurus. Он был впервые представлен широкой публике как раз в Дубае, где сейчас проходит 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow. В российском Минпромторге этот самолет назвали «важнейшей премьерой» авиасалона.

Фото: aurus-world.com

Aurus Business Jet создан на базе отечественного пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Основных отличий два. Основное – это пассажирский салон. В нем, естественно, нет сотни кресел, как в обычном «суперджете». Салон делится на два отсека. Первый служит для работы и приема пищи - там установлены столы, комфортные кресла, обеденная зона. Второй отсек - зона отдыха, здесь стоят ЖК-экраны, диваны, раскладные кресла. Отдельно - туалет, кухня и душевая.

Фото: aurus-world.com

И еще одна важная особенность – в отличие от обычного SSJ-100, на бизнес-джете может быть установлен дополнительный топливный бак. И если максимальная дальность полета пассажирского «суперджета» - 4700 км, то Aurus способен пролететь в полтора раза больше.

Фото: aurus-world.com

- Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета - больше 7 тысяч км. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко, - рассказал на дубайском авиасалоне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Фото: aurus-world.com

По словам Чемезова, Aurus Business Jet будет стоить от $39 млн до $50 млн в зависимости от комплектации. Это заметно дешевле аналогов:

- У Boeing такая машина будет стоит около $50-60 млн, - заявил Чемезов. И добавил, что российские компании и частники уже проявляют интерес к новому самолету.

ТТХ Aurus Business Jet

Длина – 29,94 м

Высота – 10,28 м

Размах крыла – 27,8 м

Длина салона – 20,48 м

Высота салона – 2,12 м

Ширина салона – 3,24 м

Максимальная взлетная масса – 49 450 кг

Крейсерская скорость – 830 км/ч

Максимальная скорость – 950 км/ч

Максимальная дальность полета – 7200 км