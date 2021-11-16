На госуслугах запустят суперсервис по оформлению электронных транспортных накладных

С 1 января 2022 года грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы и спецразрешения на перевозку грузов через Госуслуги. Фото: Shutterstock

С 1 января 2022 года грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы и спецразрешения на перевозку грузов через Госуслуги. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на полях Транспортной недели – 2021.

Новый суперсервис будет называться «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов».

- Это обеспечит юридическую значимость данных для обмена с государственными ведомствами и сократит издержки «бумажной» системы», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Транспортная отрасль одна из первых стала активно переходить на «цифру».

- 80% компаний транспортной отрасли России осознанно внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых технологий. Более половины транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации. Это повышает эффективность их работы. Также на транспорте внедряются автоматизированные системы оплаты проезда с применением биометрических технологий, - отметил Чернышенко.

Он напомнил, что система FacePay уже действует в московском метрополитене.

- К 2030 году ей будет пользоваться не менее 80% пассажиров, - отметил Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что только в Москве установлено почти 3 тысячи «умных» светофоров и «умных» опор городского освещения.

- Они оборудованы промышленным коммутатором, видеокамерой, датчиком движения, точкой доступа Wi-Fi, базовой станцией сетей связи и другим телекоммуникационным оборудованием. Также мы работаем над созданием инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог и в отдаленных малонаселенных районах. Операторы уже оценили покрытие трасс услугами связи. По итогам анализа будет принят план по строительству дополнительной инфраструктуры, - сообщил Чернышенко.

По его словам, в этом году будет установлен бесперебойный сигнал на трех пилотных федеральных трассах.

- Все это позволяет улучшить дорожный трафик и повышать безопасность людей, - сказал вице-премьер.