Освобождены российские туристы, сидевшие в турецкой тюрьме по обвинению в поджоге леса

Суд Антальи разрешил выехать на родину семерым российским туристам, обвиняемых в поджоге леса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Антальи разрешил выехать на родину семерым российским туристам, обвиняемых в поджоге леса. Теперь Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова могут купить билет и улететь в Россию.

«Сегодня было первое заседание суда по делу о поджоге леса. Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны. Они могут возвращаться в Россию», — сообщила адвокат россиян Анастасия Колпащикова, на которую ссылаются РИА Новости.

Следующее заседание по этому делу назначено на май 2022 года.

Как сообщала ранее KP.ru, в конце октября полиция Антальи задержала российских туристов, обвинив их в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы. По словам путешественников, 23 октября они отправились в пеший поход по этому популярному маршруту вдоль средиземноморского побережья и на одном из участков заметили пожар.

Молодые люди попытались потушить пламя и позвонили в спасательную службу, чтобы вызвать пожарных. Но жители ближайшей деревни, завидев рядом с пламенем чужаков, подумали, что россияне сами подожгли лес и схватили их, а затем передали прибывшим полицейским.

Молодые люди попытались потушить пламя и позвонили в спасательную службу, чтобы вызвать пожарных.

Тогда туристам грозило от двух до семи лет тюрьмы за разведение костра в лесу и непредумышленный поджог, а самих их суд оставил под стражей. При этом у них возникли проблемы с государственным адвокатом, который не говорил ни по-русски, ни по-английски, но в результате вмешательства российского консульства проблема была разрешена. Кроме того, путешественники были в итоге отпущены из мест лишения свободы под домашний арест в ожидании суда.

Контроль за пожарной безопасностью в Турции повысился из-за лесных пожаров, которые охватили страну этим летом. Тогда огнем было охвачено 30 провинций. Пострадали курортные города, жертвами пожаров стали около десятка человек. Досталось и российским туристам, ведь огонь подобрался вплотную к курортным городам и поселкам.