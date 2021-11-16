В Россию возвращаются авиамаршруты Советского Союза

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

У президента продолжаются совещания по теме транспорта. Если вчера он обсуждал строительство новых платных скоростных трасс, то во вторник Владимир Путин узнал о делах крупнейшего авиаперевозчика страны Аэрофлота.

- Мы всё чаще говорим о преодолении в целом проблем, связанных с пандемией в экономике страны, но транспортная отрасль пострадала больше всего. А из всей транспортной отрасли больше всего – авиаперевозки, - российский глава начал встречу в Кремле с грустного.

Президент добавил, что количество пассажиров до сих пор меньше, чем в последний доковидный год. В ответ Полубояринов рассказал, что сильнее всего просели международные перевозки. Мы даже на уровень 2020 года не вернулись, а ведь прошлой весной прекратились почти все полеты между странами. Зато внутри государства все вполне неплохо.

- Если мы посмотрим на внутренние перевозки, то мы увидим, что группа летом 2021 года перевезла больше на 30%, чем в 2019 году, - заявил глава Аэрофлота, уточнив, что компании помогли новые маршруты.

- Такая сеть маршрутов существовала только в Советском Союзе. И суть этой сети состоит в том, что мы разлетаемся не только из нашего единого хаба – из Шереметьево, но и из всех крупных региональных центров, - рассказал Полубояринов.

- Как в Красноярске этот хаб функционирует? Ещё губернатор Лебедь развивал идею воздушного узла там, - спросил Путин.

Глава Аэрофлота подтвердил, что Лебедь в 90-х был прав. «Первая наша маршрутная сеть из Красноярска была – это Сочи, Симферополь, Благовещенск. Поскольку перелёты прямые, поскольку это Аэрофлот, население с огромным удовольствием покупало, и загрузка стала расти прямо на глазах», - рассказал Полубояринов.

Глобальный рынок авиаперевозок должен восстановиться к 2024 году. Пока же крупнейший российский воздушный перевозчик продолжает покупать новые отечественные самолеты. К 2028 году половина бортов в компании станут нашими – 150 «Суперджетов» и 85 МС-21 (эти первые четыре борта ожидаются уже в следующем году).