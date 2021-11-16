ВКонтакте провела финал IT-марафона «Вездекод»: талантливые разработчики и дизайнеры от Калининграда до Владивостока разделили 1,4 миллиона рублей

Финал марафона прошёл с 4 по 7 ноября онлайн.

Отборочные этапы состоялись в четырёх городах страны: Владивостоке, Туле, Екатеринбурге и Калининграде. Каждый тур длился два дня, или 30 часов. 1300 талантливых разработчиков и дизайнеров пробовали свои силы во множестве направлений: от робототехники до VR-проектирования. Лидеры разделили призовой фонд размером 1,4 миллиона рублей. Самому молодому победителю 17 лет, а самому взрослому — 33 года.

Участники в отборочных этапах справлялись с технологическими заданиями на разные темы. Команда ВКонтакте подготовила задачи по дизайну интерфейсов, нативной мобильной разработке и VK Mini Apps, а локальные организаторы — по разработке игр, 3D-моделированию, поиску уязвимостей и много других. Серьёзные задания разбавили развлекательные форматы: квизы, тесты, викторины, игры и оригинальные проекты.

За успешные решения начислялись баллы. Их можно было обменивать на сувениры и мерч ВКонтакте. Но главное — результаты марафона подводились по системе рейтинга: чем больше баллов, тем выше шансы пройти в финал и выиграть. Победители отборочных этапов выиграли по 100 тысяч рублей.

Финал марафона прошёл с 4 по 7 ноября онлайн. Задания для него подготовили разные команды экосистемы VK: ВКонтакте, Pixonic (студия MY.GAMES), Tarantool, Почта Mail.ru. А платформа VK Cloud Solutions предоставила свою облачную инфраструктуру для разработки проектов. По итогам отборочных турниров финалистами стали 34 команды. Они смогли побороться за главные призы: чемпионы получили 500 тысяч, серебряные призёры — 300 тысяч, а бронзовые — 200 тысяч рублей.

Победителями «Вездекода» и обладателями денежных призов стали:

Первое место — двукратные чемпионы марафона, команда Mountain Heads: Юлия Рабчанова, Евгений Вязников, Виктор Егоров, Владимир Рабчанов.

Второе место — команда «Барбарики»: Александр Саранцев, Юрий Ерилов, Игорь Ланцов, Алексей Лепёха.

Третье место — команда IT Band: Егор Горошкин, Алина Галеева, Полегенько Антон, Илья Гаевский.

Елизавета Колесникова, руководитель направления IT-бренда VK:

«IT-марафон „Вездекод“ появился в 2020 году, когда все офлайн-мероприятия были невозможны и мы отказались от нашего традиционного хакатона. Тогда мы решили поддержать разработчиков, устроив двухнедельный онлайн-марафон с заданиями по мобильной, веб-разработке и дизайну. Эксперимент оказался удачным — мы собрали в три раза больше участников, чем планировали. Поэтому в новом сезоне мы сделали „Вездекод“ ещё масштабнее: добавили денежные призы, провели туры в разных городах России и расширили темы заданий. С некоторыми темами участники сталкивались впервые — но в этом и прелесть соревнований. Ведь чтобы стать востребованным специалистом, нужно уметь быстро переключаться с одной задачи на другую и иметь базовые знания в разных направлениях IT».

Подробнее о результатах проекта и планах на следующие сезоны можно узнать в официальном сообществе «Вездекода»: vk.com/vezdekod.

Ранее ВКонтакте поделилась итогами VK Cup. Чемпионат собрал рекордные для таких мероприятий 4500 заявок от русскоязычных IT-специалистов. Сильнейшие разработчики и дизайнеры разделили призовой фонд в 3,72 миллиона рублей. А задания для одного из треков подготовил Геннадий Короткевич, самый титулованный спортивный программист в мире и трёхкратный победитель VK Cup. ВКонтакте регулярно проводит соревнования для дизайнеров и технических специалистов, а также создаёт образовательные программы. Среди проектов социальной сети — грантовая программа Fresh Code для разработчиков мини-приложений, митапы VK Tech Talks о технической работе сервисов, уроки для школьников VK Lessons.