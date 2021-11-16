В Шатуре полиция расследует таинственную смерть двухмесячной девочки

Больницу тщательно проверяют, а расследование находится под контролем Следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько дней назад в Шатурскую ЦРБ на скорая помощь привезла двухмесячную девочку в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребёнка серьёзную черепно-мозговую травму и кровотечение. Малышку сразу поместили в реанимацию, где медики пытались стабилизировать её состояние. По протоколу врачи всегда передают информацию о пациентах с телесными повреждениями в полицию, особенно, когда дело касается детей. Поэтому после обследования младенца, о ней сообщили в правоохранительные органы. Там сразу же начали проверку, оперативники должны были опросить родителей девочки и проверить жилищные условия, в которых растят ребёнка.

— По словам родителей несовершеннолетней, 21-летняя гражданка после кормления уложила дочь спать рядом с собой, отец ребёнка в это время спал в соседней комнате. Когда мать проснулась через несколько часов, то обнаружила двухмесячную дочь лежащей на полу с кровотечением из носа, после чего вызвала скорую помощь, — сообщил источник kp.ru.

Около суток ребёнок провёл в реанимационном отделении, всё это время врачи пытались спасти девочку. Но она погибла.

— В реанимационном отделении скончалась несовершеннолетняя в возрасте двух месяцев, которая поступила в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Тело было направлено на экспертизу, — cообщил источник kp.ru.

О трагедии сообщили родителям. На первый взгляд и для них, и для полиции, всё было похоже на несчастный случай. Но только до тех пор, пока не пришли результаты судебно-медицинского исследования. Оказалось, что причиной смерти малышки стало не сотрясение мозга и даже не черепно-мозговая травма.

— Было установлено, что смерть двухмесячного младенца наступила в результате колотого ранения грудной клетки с повреждением сердца, — сообщил источник kp.ru.

После результатов экспертизы началась новая проверка. Теперь полиция проверяет действия врачей, которые оказывали помощь.

В данный момент, по словам сотрудников больницы, всё учреждение подняли "на уши": каждый день туда приезжают оперативники, весь медперсонал допрашивают, изымают документы. Больницу тщательно проверяют, а расследование находится под контролем Следственного комитета.