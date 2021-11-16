На развитие калужских сельских территорий в 2021 году направлено 428 миллионов рублей

Фото: admoblkaluga.ru

15 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание Правительства Калужской области. Леонид Громов, министр сельского хозяйства региона, проинформировал руководство субъекта федерации о выполнении основных плановых показателей программы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».

На реализацию проектов по благоустройству сёл и деревень области, строительство и покупку жилья для нуждающихся селян, различные социальные компенсации, а также на капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы было израсходовано 428 миллионов рублей.

Леонид Громов рассказал, что в нынешнем году проведены работы по благоустройству пятидесяти объектов. К настоящему времени план выполнен практически на девяносто процентов. За оставшееся до конца года время будут завершены все недоделки ещё на шести объектах. Леонид Громов пояснил, что в сёлах в 2021 году на бюджетные средства проложены инженерные коммуникации: 2,17 км канализации, 1,75 км водоснабжения, 2,4 км газовых сетей, а также 1,43 км дорог.

В поселке Бетлица Куйбышевского района проведён капитальный ремонт школы, детского сада и дома культуры. А в селе Паликского Кирпичного Завода Думиничского района построена новая спортивная площадка. В настоящее время здесь строятся очистные сооружения. В недалёком будущем введут в эксплуатацию спортивную площадку в селе Муромцево Бабынинского района.

Владислав Шапша подчеркнул, что решение жилищных вопросов способствует устранению проблем с привлечением высококвалифицированных специалистов - агрономов, техников, врачей, учителей и др. на работу в сельскую местность. С этой целью в регионе реализовано два проекта по обустройству площадок под комплексную жилищную застройку. В селе Пеневичи Хвастовичского района проложены инженерные коммуникации для шестидесяти домов, а в селе Барятино сети подготовлены на площадке для тридцати восьми жилищ.

Что касается социальных выплат нуждающимся селянам на строительство и приобретение жилья, денежные средства выделены двадцати одной семье. Возведено 1240 квадратных метров жилья. Это на пятьсот квадратных метров больше плановых показателей.

Нескольким сельскохозяйственным предприятиям из бюджета были компенсированы затраты по договорам на получение образования, которые были заключены с работниками, а также на оплату труда и проживание студентов, проходящих практику. Средства из бюджета на эти цели были перечислены ОАО «Калужская Нива», ООО «Агрофирма Мещовская», колхоз им. Ленина, ООО «Молочные продукты».

Леонид Громов выразил благодарность руководству области за финансирование проектных работ объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Без средств из регионального бюджета многие муниципальные образования не смогли бы претендовать на участие в госпрограмме.

Фото: admoblkaluga.ru

«Результаты программы ощутимые. Большое подспорье для муниципалитетов – субсидирование проектных работ. Будем и дальше с этим помогать. Важно, что привлекаются и внебюджетные средства», – написал руководитель области Владислав Шапша на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона Владислав Шапша заверил, что всесторонняя поддержка созданию комфортных условий для проживания и трудовой деятельности людей в сельской местности и впредь будет для Правительства региона одним из приоритетных направлений. «Труд нелегкий, заслуживает глубокого уважения. И, конечно, мы должны создавать достойные условия жизни на селе, – подчеркнул Владислав Шапша. - На селе проживает почти четверть населения нашей области, обеспечивая регион продовольствием».

Губернатор Калужской области через социальные сети обратился к землякам с предложением об активном использовании возможностей программы комплексного развития сельских территорий для получения бюджетных средств на различные проекты по благоустройству и налаживанию комфортной жизни.

Также глава области рассказал, что в результате конкурсного отбора по ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий» в 2022 году будут профинансированы четыре проекта. К настоящему времени финансирование выделено на реализацию двух из них – в в деревне Совьяки (Боровский район) и селе Перемышль.