"Бронежилет для печени"

Трагичное гамлетовское: «Быть или не быть?» - в России превратилось в ироничное: «Пить или не пить?». Не пить советует разум, уговаривают врачи, предупреждает Минздрав. А желание шепчет: «Да ты что, не русский? А посидеть с друзьями, а обмыть сделку или покупку, а отпраздновать день рождения, отметить встречу или проводы?..». И вообще, еще Владимир Красное Солнышко сказал: «Питие есть веселие Руси».

Психологи говорят, что в борьбе чувства и разума всегда побеждает чувство. Вот почему вечерами мы с чувством поем: «Как упоительны в России вечера…», а по утрам, стремясь унять трясущиеся руки, превозмогая головную боль, пересохшими губами мы уже не поем, а шепчем: «Как отвратительно в России по утрам…». И наша ноющая печень пробуждает разум, и мы в очередной раз зарекаемся не пить вообще или не пить так много. Но проходит несколько дней, и перед нами встает опять все тот же сакраментальный вопрос: «Пить или не пить?..» - и опять побеждают чувства…

Как реагирует наш организм на «расстрел» алкогольными «залпами»? Первый и основной удар принимает на себя печень - основная «биохимическая лаборатория». Под воздействием алкоголя расстраиваются все биохимические процессы, идущие в ней. Разрушаются клетки самой печени, сердечной мышцы и головного мозга, резко увеличивается количество так называемых свободных радикалов. Все это и многое другое вызывает состояние, которое мы называем похмельем.

Есть ли средство, с помощью которого мы можем защитить свою печень от алкогольного отравления? Да, есть. Это средство - «Наш Лецитин ALKO SAPPORT».

«Наш Лецитин ALKO SAPPORT» изначально был предназначен для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В процессе исследования мы обратили внимание на его благоприятное воздействие при алкогольной интоксикации.

При употреблении спиртных напитков этанол растворяет «защитную пленку», покрывающую эритроциты, и способствует их склеиванию, тем самым затрудняя микроциркуляцию крови, ограничивая поступление кислорода в клетки головного мозга и нервной системы.

Дигидрокверцетин, входящий в состав продукта, является эталонным антиоксидантом, который защищает клетки от разрушения ацетальдегидом и расклеивает эритроциты, тем самым улучшая микроциркуляцию крови.

Янтарная кислота, содержащаяся в продукте, представлена в виде солей и имеет рН 7,3, тем самым не раздражая слизистую и без того замученного алкоголем желудка, обогащает кровь кислородом.

Эссенциальные фосфолипиды, входящие в состав продукта, выполняют работу мембранного клея, восстанавливая оболочку клетки после разрушения ацетальдегидом.

Принимая 3 капсулы за один час до застолья и 3 капсулы во время, вы можете значительно снизить неприятные последствия вчерашнего праздника, при употреблении 200 мл крепких напитков утром «алкотестер» не показывает «промилле».

• «Наш Лецитин ALKO SAPPORT» - натуральный нутрицевтик, созданный российскими учеными. Он обладает высокими антиоксидантными свойствами.

• «Наш Лецитин ALKO SAPPORT» - не только защищает клетки печени, восстанавливая их структуру и функции, но и препятствует развитию циррозов и гепатитов.

• «Наш Лецитин ALKO SAPPORT» также благотворно влияет на мозг, улучшая память и процессы мыслительной деятельности, снижает уровень холестерина в крови. Он обладает вообще удивительно благотворным действием на весь организм в целом.

• «Наш Лецитин ALKO SAPPORT» - Ваш друг и помощник в борьбе с разочарованием и последствиями вчерашнего застолья

Склоняем голову перед теми, кто умудряется не пить никогда. Советуем тем, кому пока это не удается: приобретите «бронежилет» для печени - «Наш Лецитин ALKO SAPPORT»

Один из тех, кто уже испробовал в действии, сформулировал для себя железное правило: «Выпил - закуси лецитином!».

С наступающими праздниками, дорогие соотечественники! Хорошо их встретить и проводить. И да поможет Вам «Наш Лецитин ALKO SAPPORT»

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