Болгария нервно курит в сторонке: Названы самые никотинозависимые страны Европы

Агентство Евростат выяснило, кто больше всех курит в Европе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агентство Евростат, аккумулирующее статистические данные со всего Старого света, выяснило, кому дым отечества сладок и приятен. Первое место в списке главных курильщиков досталось Болгарии, там ежедневно смолят 28,7% населения. На 5% меньше клиентов табачных лавок в Греции, на третьем месте Латвия. Следом идут Германия (21,9%) и Хорватия (21,8%).

Сторонников здорового образа жизни, как выяснилось, больше всего в Швеции. Там курит лишь 6,4% народа. В Финляндии - 9,9%, в Люксембурге - 10,5%. Чуть больше процент в Португалии (11,5%) и Дании (11,7%).

Тяга жителей Восточной Европы и Балкан к курению - традиция, складывавшаяся веками, уверен руководитель отраслевого информагенства «Русский табак» Максим Королев:

- Так исторически сложилось, что на юге Европы курили люди всех возрастов и социальных слоев. Сказывается в первую очередь то, что, собственно табак выращивается как раз на юге. Конечно, сейчас нет проблем доставить табачную продукцию и на север континента, но в Скандинавии сложилась своя традиция. Там не курят, а используют снюс — пакетики табака, которые не курят, а держат во рту, и они таким образом выделяют никотин. Технически это не курение, так что в статистику не попадает.

Кстати, уровень онкологических заболеваний в странах, где популярен снюс, ниже, чем у соседей.

В 2019 году только 18,4% населения Евросоюза признавались, что и дня прожить без сигареты не могут. 12,6% жителей Европы говорили, что выкуривают чуть меньше пачки в день, а 5,9% утверждали, что одной пачки в сутки им мало.

Подавляющее большинство курильщиков - это мужчины. Однако в малокурящих Швеции и Дании ситуация обратная, слабый пол смолит больше сильного.

Что же касается России, то, по данным медицинского журнала Lancet, наша страна входит в топ-10 самых курящих стран мира. В десятке - Китай, Индия, Индонезия, США, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Каждый третий курильщик - житель КНР. В 2019 году число курильщиков на планете достигло 1,1 млрд человек.