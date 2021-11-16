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Политика16 ноября 2021 14:56

Франц Клинцевич: Бондарчук и Лунгин говорили мне разное про свои фильмы про Афганистан

Как ветераны боевых действий за пределами России воспринимают новое российское кино про войны нового века
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Франц Клинцевич, бывший депутат и сенатор, служивший в Афганистане в 345-м парашютно-десантном полку.

Франц Клинцевич, бывший депутат и сенатор, служивший в Афганистане в 345-м парашютно-десантном полку.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В российский прокат выходит фильм «Небо» про подвиг военного летчика Олега Пешкова в Сирии. На этом фоне оживились споры о том, какое кино нужно снимать в России для современного поколения

Kp.ru обратились к бывшему депутату и сенатору, служившему в Афганистане в 345-м парашютно-десантном полку Францу Клинцевичу.

- Выходит картина «Небо» про подвиг нашего военного летчика в Сирии. Про что нужно снимать кино здесь и сейчас?

- Наверное, про всех героев в той или иной форме снято. Вот только качество этого кино разное. Скажем, Павел Лунгин снял фильм «Братство» — хорошая работа и режиссерская, и актерская. С профессиональной точки зрения там высокое качество. Но объединив разные отрицательные моменты этот фильм был негативно воспринят сообществом «афганцев».

- И Вами, в том числе?

- Я долго был в Афганистане. Пусть там многие вещи отражены справедливо. Но нельзя же в один фильм сложить только лишь негатив? На мой вопрос Лунгину он ответил так: а я патриотическое кино не снимаю.

Ну, а мне патриотическое кино нужно.

- Голливуд поднялся на патриотическом кино, как принято считать...

- Да так во все мире поступают! Молодежь его воспринимает хорошо - я был свидетелем этого на презентации картины. Но молодые люди еще не могут различать некоторые моменты. В том числе, связанные с психо-кодированием.

- Фильм «Небо», как говорят видевшие его, это классическое патриотическое кино?

- Я обязательно пойду на фильм «Небо». Я смотрю новые фильмы только в кинотеатрах. Подобные картины очень нужны сегодня. Такие, как «Девятаев», как «Т-34». Там показан русский дух. Ну, как фильм «Танкисты» — где показано настоящее мужество настоящих парней.

- Почему они нужны именно сейчас?

- Русские люди нуждаются в патриотическом позитиве. И каждый раз, когда заходит разговор, в том числе, с либерально-настроенными режиссерами, мне кажется, они не до конца не понимают, что например в США все, что касается кино, именно государство контролирует. Да там ни один фильм с «армейским» сюжетом не выйдет, если не будет положительной рецензии Пентагона.

- У нас тоже существует некоторый контроль...

- У нас есть переходы из крайности в крайность. От позитива к негативу. У нас же много героев - но вот американцы сняли фильм про Сталинград, про снайпера Зайцева, и я случайно увидел интервью с главным героем. И тот говорит, что, видно, у русских было мало героев - вот они и подняли на щит этого снайпера! И как это воспринимать?!

- Вы видели героев не в кино, рядом с собой...

- Когда я служил в Афганистане — все, что было связано с выходом на боевые нашего полка, практически всегда сопровождалось потерями. 15-20 человек — на каждом выходе, которые уже не вернутся. Такая горькая статистика. Но при том ты попробуй хоть одного бойца оставь на базе — это было самым страшным наказанием! Это была трагедия для солдат. Хотя каждый понимал, что может погибнуть.

- То есть героем вы считаете каждого в 345-м полку?

- Мы всегда их представляли к наградам. И говорили, каждый, кто погиб в нашем полку — это реально Герой Советского Союза.

- Подвиг 9 роты — это про ваших бойцов?

- Помню, что 9 рота была снята по воспоминаниям солдат. Но сценарист Юра Коротков, конечно, не был большим специалистом в этой теме. Я с Бондарчуком разговаривал, пояснял, что так нельзя, там не так было. А Федор мне сказал: я не снимаю кино про твою войну. Я снимаю свое кино, и мне нравится так, как по сценарию.

- Но там же есть перекличка с реальными событиями.

- Если говорить о реальных событиях, я прибыл на горку и увидев что там было, предложил ребят из 9 роты представить к званию Героя Советского Союза — начальнику политотдела полка, который оформлял представление к награждению. Александрова и Мельникова предложил. А он мне тогда сказал, что двух сразу не получится. А ему говорю, что к званию надо вообще восьмерых представлять. Включая старшего лейтенанта Бабенко, который вызвал огонь артиллерии на себя.

В итоге дали двоим Героя. Ну, а потом сняли фильм — и у каждого из тех кто там был, восприятие было свое.

- У вас было какое?

- Моя дочь, тогда студентка, пошла на «9 роту». Она знала, что в фильме есть и прототип отца. И проплакала весь фильм. И я про себя подумал: что бы кто ни говорил, Бондарчук снял тот фильм патриотический, который был нужен. И фильм «Небо», думаю, тоже про реальных людей. Сейчас уйдут эти люди, которые помнят, как было на самом деле, придут внуки наши — и они через такие фильмы будут воспринимать подвиг своих дедов.

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