«Восточный Порт» стал участником стратегического проекта «Углеродно-нейтральный транспорт»

фото предоставлено пресс-службой АО «Восточный порт»

И сегодня на полях XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2021» представители «Восточного порта» подписали соглашение о вступлении в консорциум с руководством университета в присутствии почётного гостя церемонии – директора по портовым и железнодорожным проектам Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Ирины Ольховской.

– Для нас участие в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт» – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды, – подчёркивает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Проект «Углеродно-нейтральный транспорт» реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Члены консорциума будут обеспечивать подготовку кадров для развития научно-технологического потенциала страны, для транспортной отрасли и социальной сферы, для реализации прорывных научных исследований и разработок.

Стоит отметить, что вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Дальнего Востока одни из приоритетных. АО «Восточный Порт» – это первый угольный терминал в регионе, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 млрд рублей, внедряя наилучшие доступные технологии.