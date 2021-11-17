«Наша стратегия написана на основе здравого смысла»: «Партия Дела» приняла программу развития «Новый курс»

В Москве состоялся V съезд ПАРТИИ​ ДЕЛА. Партийцы подвели итоги избирательной кампании, приняли устав и новую программу

13 ноября состоялся пятый съезд «Партии Дела», где была принята обновленная партийная программа. Документ с названием «Новый курс» закрепляет положение о необходимости перехода страны к разумной экономической политике – комплексу мер, которые позволят вывести Россию из кризиса, создать предпосылки для развития промышленности и сельского хозяйства, а также обеспечить жителей рабочими местами.

«В ТАКОЙ КОМПАНИИ МОЖНО И ПОДРАТЬСЯ»

…Полдень субботы. На улице – настоящая слякотная осень. Безлюдно. К огромному Центру международной торговли идут лишь участники съезда – в подавляющем большинстве руководители производственных предприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств и депутаты региональных заксобраний.

Съезд открылся гимном России и минутой молчания в память о капитане первого ранга, члене Генерального совета «Партии Дела» Михаиле Ненашеве, который скоропостижно скончался 29 августа от внезапной остановки сердца. После чего руководство партии вручило новым лидерам региональных ячеек партийные билеты.

«Это второй партбилет в моей биографии – первый был, естественно, КПСС. Тогда (во времена СССР – «КП») это был социальный лифт. Сейчас за участие в политической деятельности можно и по голове получить. Но в такой компании можно и подраться, - боевито отреагировал член Генсовета партии, главный редактор газеты «Крестьянские ведомости», продюсер программа «Сельский час» Игорь Абакумов, принимая партбилет из рук главы партии Константина Бабкина.

Главная цель съезда – обсуждение новой программы партии. Вернее, не новой, а обновленной. Ведь именно с этими идеями – развития отечественной промышленности, экономики, традиционных ценностей и сохранения культуры коренных народов страны - руководство строит партию со дня ее основания девять лет назад. Просто сейчас ключевые тезисы партийной программы прописали более четко, выпукло, что ли.

«Суть нашей программы: мы видим нашу страну как отдельную цивилизацию. Это значит, что мы рассматриваем Россию не как мост между Востоком и Западом, и ни как придаток каких-то других страны; мы видим нашу страну огромной ценностью, уходящей на многие тысячелетия в глубь истории, которая обладает прекрасной территорией, талантливейшим ансамблей народов, состоящих из людей разных национальностей. И мы хотим развивать нашу страну как независимый организм комплексно», - сообщил лидер партии, президент Ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

ДЕНЬГИ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ В РОССИЮ

Без здоровой экономики нет мощной страны. А чтобы создать такую экономику требуется, по мнению руководства партии, сменить в стране либеральный курс российского правительства на государственный протекционизма отечественного производителя и стимулирующую налоговую и мягкую денежно-кредитную политику. Проще говоря, налоги снизить. Перекрыть обвальный вывоз капиталов за рубеж. Вернуть в Россию государственный Фонд национального благосостояния, который сейчас размещается в иностранных ценных бумагах. В конце концов создать первый инвестиционный банк в стране (сегодня - все коммерческие!), который займется вложением денег в стране, не взимая грабительские проценты. И не отступать от демократических принципов построения государства. В этом случае, считает политик и промышленник, несырьевая экономика получит мощный импульс, что приведет к росту производства в промышленности и сельском хозяйстве, возрождению села, созданию новых рабочих мест и росту реальных доходов россиян.

Большие блоки в партийной программе также посвящены развитию науки, образования, культуры…

«Мы должны в отстаивании интересов нашей страны проявлять твердость, силу духа и уверенность в будущем, - убежден Константин Бабкин. – Наша страна имеет все для динамичного развития»

УМИРАЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Член Генсовета «Партии Дела», генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев заявил, что сейчас в стране принимаются решения, которые уничтожают экономику и производство. Промышленник считает, что это не ошибки, а вполне целенаправленные действия.

«Я не верю в такое количество ошибок, которые продолжаются годами. Это не ошибки, это предательство», — считает промышленник.

«Сентябрьские выборы показали, что ни одна политическая партия, претендовавшая на попадание в Государственную Думу, не представила комплексной программы развития страны. В основном, это обещалки. И цель – любой ценой пролезть в Госдуму, - отметил генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. – Сегодня «Партия Дела» становится единственной в России политической силой, которая отстаивает интересы промышленников, аграриев, то есть людей труда, занятых на производстве по всей стране».

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что экономика России (впрочем, как многих других стран) имеет серьезный перекос. По сути дела, сейчас Россия – это страна кубышка. Поскольку за последние 10 лет финансовый сектор вырос больше чем реальная экономика примерно в 2,5 раза. А по некоторым секторам финансового рынка рост достигает 10 раз! В результате финансовый рынок живет сам по себе, а реальная экономика сама по себе. Этот перекос необходимо исправлять.

«Наша стратегия написана на основе здравого смысла», - отметил эксперт.

Особое внимание стране необходимо уделить развитию села. Сейчас власти делят поселки и деревни на перспективные и не очень. Осталось в деревне всего 100 – 200 человек? В населенном пункте не только новую школу или больницу не строят, но и имеющиеся закрывают. Дескать, «вымирающая». Но с другой стороны если люди не могут отдать детей в школу, а пожилые люди лечиться, то они вынуждены покидать родные места.

Животноводчество и сельскохозяйственное производство генерирует большое количество перерабатывающих производств. Но при этом селяне платят даже за электричество гораздо больше, чем промышленники

«Богатый крестьянин, которому дают зарабатывать, которого субсидируют – это двигатель всей экономики. Он покупает машиностроительную продукцию, пользуется услугами авиации, космической индустрии, а также достижениями наших ученых, экономистов, компьютерщиков – он все это оплачивает, - убежден Игорь Абакумов.

Секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин напомнил, что партия также активно вовлечена в оперативную повестку дня. В двух регионах продвигают законопроекты о поддержке скотоводства. С коллегами из Челябинска готовят законопроект о защите интересов дальнобойщиков. Готовят инициативу по поддержке ополченцев в Дагестане, отбивших в 1999 году агрессию ваххабитов. Работают над защитой крымских предпринимателей, поскольку на полуострове идет жесточайший передел собственности.

«Живая работа – она идет. Я перечислил только основные позиции. Мы живой организм», - сообщил политик.

Участники съезда приняли обновленную стратегию «Партии Дела».