Анекдоты: Звонили враги, спрашивали, что сегодня на ужин

Любочка увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом... Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.

* * *

- Представители народа хунза питаются сырыми овощами и фруктами, зерном и брынзой, никогда не болеют и живут до 120 лет.

- Зачем?

- Что зачем?!

- Зачем так долго живут?

* * *

Странные люди эти дети, алкоголь не употребляют, а все равно веселые!

* * *

Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно.

Машина? Измена? Кредит? Тещу жить позвала?

* * *

Мировое сообщество выразило опасение, что возобновление деятельности вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма может спровоцировать новое извержение Греты Тунберг.

* * *

Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок.

Сборная России по футболу выиграла на пляже в карты.

* * *

Такое ощущение, что наши с тобой отношения строили гастарбайтеры.

* * *

- Какие ресурсы вы используете для самообучения?

- Ну в основном грабли...

* * *

В подъезде не было молодых девушек, поэтому бабушки на скамейке называли шалавой дворника.

* * *

Ночью муж тихонько встает и идет к компьютеру, чтобы втайне от жены посетить эротические сайты. Увлекшись просмотром картинок, вдруг замечает, что жена стоит за его спиной. Черт, застукала!

- Маш, я это... - смущенно начинает муж.

Жена:

- Коль, пролистай-ка на две фотки назад... Вот! Такие занавески в спальню хочу!

* * *

Кирилл завел девушку. Интересуется в соцсетях, как ухаживать, чем кормить.

* * *

На этикетке пишут, что это вино хорошо идет с сыром и дичью.

Сыра у меня нет, но сейчас я открою Ютуб и включу какую-нибудь дичь.

* * *

Папу Карло вызвали в школу по поводу плохого поведения Буратино.

После выслушивания нотаций папа Карло спрашивает:

- Ну, а по умственному развитию он как?

- Откровенно говоря, дуб дубом!

- Э-э-э! Не скажите! Карельская береза!