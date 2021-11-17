Анекдоты: Звонили враги, спрашивали, что сегодня на ужин

Любочка увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом... Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.
* * *
- Представители народа хунза питаются сырыми овощами и фруктами, зерном и брынзой, никогда не болеют и живут до 120 лет.
- Зачем?
- Что зачем?!
- Зачем так долго живут?
* * *
Странные люди эти дети, алкоголь не употребляют, а все равно веселые!
* * *
Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно.
Машина? Измена? Кредит? Тещу жить позвала?
* * *
Мировое сообщество выразило опасение, что возобновление деятельности вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма может спровоцировать новое извержение Греты Тунберг.
* * *
Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок.
Сборная России по футболу выиграла на пляже в карты.
* * *
Такое ощущение, что наши с тобой отношения строили гастарбайтеры.
* * *
- Какие ресурсы вы используете для самообучения?
- Ну в основном грабли...
* * *
В подъезде не было молодых девушек, поэтому бабушки на скамейке называли шалавой дворника.
* * *
Ночью муж тихонько встает и идет к компьютеру, чтобы втайне от жены посетить эротические сайты. Увлекшись просмотром картинок, вдруг замечает, что жена стоит за его спиной. Черт, застукала!
- Маш, я это... - смущенно начинает муж.
Жена:
- Коль, пролистай-ка на две фотки назад... Вот! Такие занавески в спальню хочу!
* * *
Кирилл завел девушку. Интересуется в соцсетях, как ухаживать, чем кормить.
* * *
На этикетке пишут, что это вино хорошо идет с сыром и дичью.
Сыра у меня нет, но сейчас я открою Ютуб и включу какую-нибудь дичь.
* * *
Папу Карло вызвали в школу по поводу плохого поведения Буратино.
После выслушивания нотаций папа Карло спрашивает:
- Ну, а по умственному развитию он как?
- Откровенно говоря, дуб дубом!
- Э-э-э! Не скажите! Карельская береза!