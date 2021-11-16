Ко второму чтению проекта бюджета-2022 в Госдуме поддержали социально значимые поправки «Единой России»

15 ноября комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки ко второму чтению бюджета, внесенные «Единой Россией». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 ноября комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки ко второму чтению бюджета, внесенные «Единой Россией». Их также поддержало федеральное правительство. По итогам обсуждений с общественниками и экспертами, ЕР предлагает увеличить финансирование на социальную и молодежную политику, поддержку общественных организаций, развитие села и инфраструктуры. Поправки партии касаются ряда программ, в их числе – обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. На эти цели предлагается выделить почти 7 млрд рублей.

БОЛЬШЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ

Дополнительные средства необходимы и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в семи пилотных регионах – Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, Пензенской, Сахалинской, Белгородской и Владимирской областях. В 2022-2024 годах предлагается дополнительно направить ее реализацию почти 1,5 млрд рублей.

В сфере здравоохранения «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 2,3 млрд рублей на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных – это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата таких пациентов. Кроме того - включить в бюджет допфинансирование на заготовку донорской крови. Тогда в достаточном объеме будут обеспечены нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

Дополнительное финансирование – 3 млрд рублей - по предложению «Единой России» направят и на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно.

В числе предложений «Единой России» - дополнительное финансирование программы комплексного развития сельских территорий, инициатором которой была партия. По аналогии с прошлым годом в этом финансирование будет также увеличено – на 4,4 млрд рублей.

Дополнительные средства пойдут и на ремонт региональных дорог. Если сейчас на это предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно, то «Единая Россия» предлагает выделять еще 20 млрд.

РАЗВИТЬ СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ

Не менее важный вопрос – создание спортивной инфраструктуры на селе. Для его решения и выполнения поручения Президента, которое он дал на Съезде «Единой России», партия и Правительство запустят новую программу строительства многофункциональных спортплощадок. Они будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута. Для выполнения программы будет дополнительно выделено 400 млн рублей ежегодно.

Равные возможности для жителей страны должны быть обеспечены и при предоставлении услуг связи. Дополнительные средства на эти цели – более 7 млрд рублей - позволят стать участниками программы по обеспечению связью 25 тысячам малых населенных пунктов численностью от 100 человек.

В поправках партии отражен и вопрос транспортной доступности регионов Дальнего Востока. Чтобы повысить ее, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидирование авиабилетов для жителей территории на 1,5 млрд ежегодно. Мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 148 тыс. человек.

Дополнительные средства получат и НКО. Уже с 2022 года финансирование направят на деятельность нескольких общероссийских общественных организаций, до этого не получавших субсидий - «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», а также «Российский красный крест».

В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.