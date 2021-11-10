Как спасают от паводка родину Деда Мороза

В 2016 году дом жителя Великого Устюга Олега Коренева практически по самую крышу был завален льдом из-за затора на реке. Фото: Shutterstock

Житель Великого Устюга Олег Коренев никогда не забудет, как весной 2016 года его дом оказался по самую крышу во льдах. Ледовая волна медленно поднималась из речного русла, захватывая метры земли. Ранее Кореневу казалось, что такое можно увидеть лишь в фильмах об апокалипсисе, но нет. Стоя на холме, он с горечью в сердце наблюдал, как «твердая вода» буквально сжирает его участок.

- Конечно, за пять лет я почти все восстановил, - рассказывает Олег Коренев. - Но работы еще много. Но не это главное. Каждую весну я встречаю с тревогой. А вдруг опять повторится подобное.

Паводки столь сильного масштаба происходят на Северной Двине примерно раз в 18 лет. Эту статистику привела начальник гидрологической станции Великого Устюга Марина Ивашевская.

- В 2016 году была затоплена вся северо-восточная часть города, - говорит она. - Из-за затора, который сформировался на Северной Двине.

Северная Двина - река с характером. Она образуется сразу из двух рек - Юг и Сухона. Юг течет с юга России, Сухона - с северо-запада. Отсюда, собственно, и возникают паводковые проблемы, о которых в летописях еще в XIV веке упоминали. Лед на Юге трогается гораздо раньше, чем на северной Сухоне. Пробиваясь вперед по течению, он создает затор. Дабы предотвратить наводнение, местные власти, Росводресурсы и спасатели каждый год прикладывают максимум усилий. Они пилят, колют и взрывают лед еще до того, как он приготовится выйти из берегов.

Начальник аварийно-спасательной службы Вологодской области Алексей Лучинский знает, что каждую весну они будут взрывать лед в одних и тех же точках на Северной Двине. Как правило, это ледовые переправы. И если этого не делать, то переправы при паводке сработают как плотины, задержат льдины и воду, которые моментально затопят всю территорию.

- Технические работы определены регламентом, - рассказывает Алексей Лучинский. - Бурим лунки, закладываем снаряд, отходим на безопасное расстояние и взрываем.

Лучинский рассказал нам про еще один действенный способ борьбы с наводнениями - резка льда. Специальным аппаратом его сотрудники прорезают десятки километров льда по Северной Двине. Это придает льдинам маневренность по течению и, будучи порезанными, они быстрее тают.

Там, где глубина позволяет, по реке двигаются два ледокола. Они ломают лед на протяжении сотен километров, и льдины расходятся в стороны.

На все работы Федеральное агентство водных ресурсов выделило в 2021 году 25 млн рублей.

Но есть еще один существенный нюанс. Необходимо заранее определить опасные зоны, чтобы люди понимали, где лучше не строить дома и соответственно не попадать в паводковую зону.

- Каждое половодье не похоже друг на друга, - объясняет руководитель Двинско-Печорского бассейнового водного управления Сергей Нагибин. - Топит поселки, которые ранее не топило. В связи с этим ведется корректировка зон затопления и вводится запрет на строительство без применения инженерных и защитных мероприятий.

Но и это еще не все. Как точно выразился журналист Александр Мальм, на случай половодья Великий Устюг «обложился бетоном и металлом». Вдоль почти пятикилометровой городской набережной был укреплен берег с расчетом подъема реки на 10 метров. А в затонной части строится дамба длиной 1,7 км - забитая в грунт стена.

- Следующим этапом будет земляной вал, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. - На 2,3 км возведем огромную земляную дамбу.

Подробности темы смотрите на YouTube-канале «Первый по воде».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- В рамках цифровой трансформации ведомства мы не только максимально повышаем оперативность обмена данными между ведомствами, но и стараемся сделать сведения прозрачнее, доступнее для граждан, - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия СОЛОГУБ. - Это существенно сэкономит время. К тому же процессы цифровой трансформации в отличие от автоматизации предполагают не только автономность, но и включают ее непрерывную аналитику. Это в дальнейшем позволяет искать возможности для оптимизации.

Фото: Shutterstock

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

Вода в цифре, или Все о водоемах в режиме онлайн

Впервые в истории России состояние водных объектов можно оценить с помощью интернет-сервиса. Раньше ведь почему почтальон Печкин сердитый был? Потому что у него велосипеда не было. При чем тут Печкин, скажете вы. А ни при чем. Но еще пару лет назад, чтобы получить данные о состоянии того или иного водоема, приходилось писать запросы и в течение месяца ждать ответ. Сегодня процесс заметно упростился - с августа заработала цифровая платформа «Водные данные», где в открытом доступе размещена информация из Государственного водного реестра.

Для чего это нужно?

Например, их можно использовать в научно-исследовательских целях, создавать приложения, проводить аналитику. На портале также есть интерактивная карта нашей страны, где в онлайн-режиме можно отслеживать изменения - узнать, где в данный момент происходит чрезвычайная ситуация или на каких реках превышены критические отметки уровней воды. Что, согласитесь, очень актуально в период половодий.

А если вы наведете курсор на водные объекты, то получите справку с детальной информацией - можно узнать, в каком году построено знаменитое Чиркейское водохранилище в Дагестане или уточнить, какая площадь самого крупного в России искусственного водоема - Братского моря. Такая информация будет полезна даже школьникам.

В реальном времени и на госуслугах

Оформить документы, не выходя из дома или не покидая лишний раз рабочее место, - реальность, в которой мы живем уже сейчас. А в условиях самоизоляции именно цифровые решения помогли многим справиться с неразрешимыми на первый взгляд задачами. И развитие не останавливается. Федеральное агентство водных ресурсов в июле успешно завершило работу по созданию и внедрению компонента «Исполнение государственных услуг» - это стопроцентный перевод услуг в электронный формат. Над этим компонентом цифровой платформы работа шла с октября 2020 года.

Теперь можно подавать заявления на портале Госуслуг по направлениям:

• выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, за исключением случая создания искусственного земельного участка на водном объекте в границах морского порта;

• предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования;

• предоставление права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование;

• предоставление сведений из государственного водного реестра;

• утверждение нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

В следующем году Росводресурсы собираются автоматизировать услуги по договору водопользования. А значит, время ожидания при обращении и затраты на сбор документов сократятся в разы.

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