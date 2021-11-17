Вопрос дня: О каких героях нам еще надо снять кино? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- В настоящем кино может быть интересна любая яркая, выпуклая тема. Сегодня военные фильмы пользуются большой популярностью не только у нас - во всем мире, мы это видим, выложив коллекцию «Мосфильма» с английскими субтитрами. Там миллионы просмотров! Эта тенденция не уйдет никогда, мне кажется.

Андрей ЛАМАНОВ, командир Ту-154, посадивший аварийный самолет на старый аэродром:

- Да толком и не скажу, о чем больше надо снимать - о подвигах, или о свершениях, или о любви. Ну вот кино о летчиках в Сирии - это о подвиге. А то, что мы сделали, - просто хорошая работа. Нужно ли об этом делать картины? Наверное, да. Зрителю интересны драматические ситуации.

Евгений ГЕРАСИМОВ, депутат Мосгордумы, народный артист России:

- Люди совершают подвиги не только на войне, много героического и в других профессиях. Главное - показать это талантливо. Интересно кино про людей, которые не рождаются для подвигов, но их совершают в силу обстоятельств.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, экс-сенатор, «афганец»:

- Наверное, про героев недавних времен в той или иной форме снято почти все возможное. Мне патриотическое кино нужно. Такие фильмы, где показывают торжество, непобедимость русского духа.

Александр ТИХОНОВ, олимпийский чемпион по биатлону:

- Голливуд нельзя показывать. Я живу в Белоруссии и с удовольствием смотрю фильмы о современных предприятиях, о лучших людях труда. А в России что на экранах - одни менты да воры. Нужно больше картин о спорте. Отличный ведь сняли фильм «Движение вверх». И сейчас, знаю, готовится фильм о непобедимом советском борце Александре Медведе. Кстати, обо мне тоже есть сценарий, но никак не могут запустить его в работу.

Эрнест АСЛАНЯН, частный детектив:

- Никто еще не снял правдивый фильм про настоящий частный сыск. Про конкурентные войны между корпорациями и про подоплеку взаимодействия с действующими сотрудниками угрозыска. Пока все сериалы как под копирку. Я сейчас пишу книгу, и мне специально придали сценариста, который на этой основе будет готовить сценарное предложение для Нетфликса, предварительное соглашение на сериал вроде бы есть.