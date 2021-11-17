Жители небольшого американского городка получат многомиллионную компенсацию

Река Флинт и улицы одноименного города в штате Мичиган, США. Фото: REUTERS

В Штатах завершился один из самых громких судебных процессов: жители небольшого городка Флинт (штат Мичиган) получат колоссальные $626 миллионов.

Такую сумму компенсации определил суд, согласившийся с тем, что горожане на протяжении многих лет травились водопроводной водой и подвергали свое здоровье смертельной опасности из-за того, что из труб в их дома поступала токсичная вода, а коммунальные службы не обращали внимания на многочисленные жалобы.

В 2014 году губернатор Мичигана в целях экономии бюджетных средств решил изменить систему водоснабжения города. Флинт отключили от коммуникаций соседнего Детройта, местным коммунальщикам было предписано начать забор питьевой воды из реки Флинт.

Сразу же после этого жители города стали жаловаться на то, что у питьевой воды, текущей из кранов, появился специфический, неприятный вкус. Но на жалобы чиновники не реагировали.

Спустя несколько лет выяснилось, что в реке было повышенное содержание различных кислот, которые разъели трубы. В итоге, в водопроводной воде месяц за месяцем росло содержание свинца.

Жители Флинта стали жаловаться на проблемы со здоровьем. У многих из них было выявлено опасное отравление свинцом.

Было решено подать коллективный иск на городские власти. Его рассмотрение длилось несколько лет.

Наконец, суд поставил точку в деле, постановив, что из бюджета штата в карманы горожан должны попасть более чем полмиллиарда долларов. Часть этой суммы должна быть потрачена на обследование и лечение пострадавших, некоторый процент получат за свои труды адвокаты.

Претендовать на компенсацию смогут лишь те, кто пройдет медицинскую проверку. Если она покажет, что уровень свинца в организме заявителя действительно превышает допустимые показатели, то деньги ему будут выплачены безоговорочно. Также на компенсацию смогут претендовать те, кто сможет подтвердить, что стал испытывать проблемы с памятью или получил иной ущерб своему здоровью, вызванный отравлением свинцом.

С учетом того, что население Флинта составляет порядка 100 тыс. человек, каждый из которых сможет так или иначе доказать, что он пострадал от бездействия властей, сумма выплат на одного человека может составить порядка $5000.

Что же касается городского водопровода, то он вновь подключен к трубам Детройта, а загрязненные свинцом трубы уже заменили на новые.