Ангелу Меркель заподозрили в желании создать «теневое ведомство»

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собственный офис Ангелы Меркель, на данный момент исполняющей обязанности канцлера Германии, после ее ухода с поста федерального канцлера будет расширен с пяти до девяти человек, при этом затраты по содержанию офиса лягут на плечи налогоплательщиков.

Помимо самой Меркель и ее заместителя с окладами почти в 10,5 тысячи евро (более 850 тысяч рублей) в новом офисе будут трудиться два референта, два секретаря, два водителя и офис-менеджер. Это почти вдвое превышает численность штатного расписания, предусмотренного для офиса бывшего канцлера.

Все заработные платы будут выплачиваться из федерального бюджета, а недостающие средства планируется получить за счет сокращения вакансий в Министерстве обороны Германии. Примечательно, что именно в то время, когда Меркель была канцлером, а именно весной 2019 года, бюджетный комитет бундестага принял решение о сокращении штата офисов бывших чиновников, а также об ограничении уровня заработных плат в таких структурах.

Немецкие политики заявили, что такое расширение штата не оправдано ничем, кроме желания самой Меркель, и является явным излишеством. А также заподозрили экс-канцлера в тайных планах.

– Роскошная обстановка вашего будущего офиса создает впечатление, что вы хотите открыть теневую канцелярию. Очевидно, что нынешний министр финансов Шольц по уши в долгах перед вами. Другого объяснения этому переизбытку нет, – приводит Spiegel обращенные к Меркель слова Гезине Летч, заместителя руководителя Левой партии Германии.