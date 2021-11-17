Китаянка, мечтавшая сфотографироваться с Трампом, попала в американскую тюрьму

Китайская туристка была уверена, что фотография с Трампом поможет ее продвижению по карьерной лестнице.

35-летняя жительница Китая Юджин Чжан в 2019 году купила тур с посещением вечеринки в Мар-а-Лаго, резиденции тогдашнего президента США Дональда Трампа, расположенной в американской Флориде.

Она очень хотела сфотографироваться с политиком, но вместо этого оказалась в тюрьме.

В КНР в то время СМИ активно поддерживали Трампа, его представляли как человека, добившегося всего собственным трудом. Образ миллиардера «из народа» китайские предприниматели решили монетизировать и начали активно продавать туры в США, гарантируя всем желающим возможность пожать руку президенту великой державы и даже сфотографироваться с ним.

Юджин Чжан оказалась одной из тех, кто поверил в такие туры: женщина приобрела путевку в Америку, из-за того, что в программе тура значилось посещение частной вечеринки в Мар-а-Лаго.

Стоимость была немалой – $10000, но Юджин была уверена, что фотография с Трампом поможет ее продвижению по карьерной лестнице, поскольку в Китае очень ценятся связи с нужными людьми.

В США китаянку ожидал неприятный сюрприз – вечеринку в президентском клубе отменили. Решив не сдаваться, она проникла на охраняемую территорию Мар-а-Лаго и была задержана охраной. При досмотре у нее обнаружили два паспорта, жесткий диск и четыре мобильных телефона. Позже в ее гостиничном номере обнаружилось устройство для выявления скрытых микрофонов.

Всего этого оказалось достаточно, чтобы предъявить плохо говорящей по-английски китаянке обвинение в шпионаже.

Американский суд приговорил Юджин к 8 месяцам тюрьмы и депортации. Однако вернуться на родину помешала пандемия – процедуру депортации постоянно переносили.

Спустя два года Юджин, порядком поднаторевшая в английском, обратилась к властям Флориды, где отбывала наказание, с просьбой ускорить ее отправку на родину. По сообщению издания Miami Herald, только на днях женщину отправили в Китай.