Автопортрет Фриды Кало продан за баснословную сумму

Картина, названная Кало «Диего и я», отражает один из самых тяжелых периодов в жизни художницы. Фото: аукционный дом Sotheby's

Автопортрет известной мексиканской художницы Фриды Кало, написанный ею в 1949 году, ушел с молотка на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $34,8 миллиона, поставив рекорд для работ латиноамериканских мастеров.

Картина, названная Кало «Диего и я», отражает один из самых тяжелых периодов в жизни художницы, связанный с ее мужем Диего Риверой, вернее, с его постоянными изменами.

В раннем детстве Фрида заболела полиомиелитом, а в 18 лет попала в автокатастрофу, получив настолько серьезную травму, что до конца своей жизни была вынуждена носить металлический корсет.

– В моей жизни было две катастрофы: одна - когда автобус врезался в трамвай, другая - это Диего. Вторая была страшнее, – эти слова художницы стали известными на весь мир.

Среди работ Кало автопортреты составляют примерно треть – художница очень любила изображать саму себя, однако это ничуть не снижает ни их ценности, как произведений искусства, ни их стоимости.

В частности, небольшая по размеру (29,8 на 22,4 см) картина «Диего и я», поставившая рекорд, за 30 лет подорожала многократно: в 1990 году на том же аукционе Sotheby's она была продана «всего» за $1,4 миллиона.