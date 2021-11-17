Как Кабардино-Балкария избавляется от мусорных полигонов и меняет экосознание населения

Сессия прошла сразу на двух площадках по принципу радиомарафона в Москве и Нальчике. Участники собрались на двух локациях – министерстве природных ресурсов Кабардино-Балкарии и студии радио «Комсомольская правда» (97,2), чтобы обсудить развитие приоритетного направления «Экология» в республике.

Кабардино-Балкария была выбрана одним из регионов-участников сессии неспроста. Именно эта республика активно отметилась в подаче заявок на премию «Чистый воздух», организованную Российским экологическим движением и медиахолдингом «Комсомольская правда».

Напомним, национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

Генеральный спонсор Национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021» - Россельхозбанк.

СВАЛКАМ.НЕТ

Сегодня в Кабардино-Балкарии ведется огромная и необходимая республике работа по ликвидации накопленного экологического ущерба.

- Весь план мероприятий полностью реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев. – Мы провели рекультивацию сухого пляжа на территории хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината. Это площадь в три гектара, где с 1966 года было накоплено около 25 млн тонн отходов, содержащих в себе 30 разновидностей химических веществ.

По оценкам экспертов, вся опасная территория десятилетиями была миной замедленного действия. И если бы на Тырнаузском водохранилище прорвало дамбу во время сильных паводков, то мгновенно реки Баксан и Терек оказались бы отравленными ядохимикатами. А вместе с ними Каспийское море.

Кроме того, в Тырнаузе ликвидирована одна из крупных городских свалок, отравляющая своим существованием жизнь горожан.

Но это лишь часть проделанной работы. Завершение всего плана мероприятий ожидается к концу 2022 года.

Однако, по словам министра, республика могла бы добиться большего, если бы и другие местные свалки удалось бы включить в федеральный проект «Чистый воздух».

- Ведь это огромная польза для населения, - подчеркнул Ильяс Шаваев.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СОРТИРОВКИ

Небольшая дискуссия разгорелась на тему – нужны ли в республике дополнительные сортировочные комплексы мусора. Заместитель председателя Российского экологического движения, Президент Национальной экологической компании, член НТС ППК «Российский экологический оператор» Сергей Хорошаев уверен, что в Кабардино-Балкарии необходимо внедрить мусоросортировочный комплекс производительностью 200 тысяч тонн в год. В дополнение к имеющимся в Урвани (150 тысяч тонн в год) и Прохладном (40 тысяч тонн в год).

От республиканского министерства прозвучало мнение, что данное обращение рассматривалось на уровне правительства. И сегодня идет работа по подготовке соглашения на строительство объектов сортировки и дальнейшей переработки мусора.

«ОРГАНИКА» И «ЭКОЛОГИЯ»

- Диалог неравнодушных к проблеме сторон – это основополагающий элемент успеха и развития, - так оценила предыдущую дискуссию директор департамента общественных связей и внутренних коммуникаций АО «Россельхозбанк» Инна Корягина и отметила, что позиции участников обсуждения могут быть разными, но они так или иначе приведут к нужному результату.

- ESG-повестка «Россельхозбанка» в информационном поле также многогранна, - подчеркнула Инна Корягина. – Наш банк особенный. Он является профильным для агросектора и одновременно работает с населением.

Что такое ESG-повестка? Это экологическое, социальное и корпоративное управление бизнеса. И исходя из своего определения, она должна быть направляющей в развитии компании, принимающей эту повестку.

- Для того чтобы двигаться вперед с точки зрения экономии ресурсов важно четко понимать точку отсчета, - объяснила Инна Корягина. - Банком были созданы два фонда – «Органика» и «Экология». Первый - для популяризации здорового образа жизни. Здесь мы говорим, объединяя и производителей, и потребителей, о продуктах питания, выращенных без химикатов и пестицидов. Второй – это организация и сбор экологических инициатив. Мы очень надеемся, что наша копилка пополнится новыми идеями из тех, что участвуют в конкурсе премии «Чистый воздух». И как розничный банк мы планируем ввести специальные карты для наших клиентов, чтобы все желающие могли вносить свой вклад в укрепление экосознания граждан.

МОЛОДЕЖНОЕ ЭКОДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Сотрудник управления по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ Аскер Шибзухов рассказал участникам стратегической сессии о молодежных проектах республики.

Так, например, всероссийский слет волонтеров-экологов «Экологическая перекличка – 2021», прошедший в начале ноября, был направлен на формирование новых навыков в сфере охраны окружающей среды, «зеленой» политики, обучения и повышении уровня грамотности и культуры обращения с отходами. А комплексная экологическая программа «Зеленый дозор» - это создание единого экологического пространства, цель которого повысить уровень экологической грамотности и культуры обращения с отходами среди молодежи республики, выработке новых навыков и прививания бережного отношения к экологии.

Не менее любопытен проект «Экосумки». Его участники учатся шить модные ныне поясные сумки из рекламных баннеров, отслуживших свой срок.

БИЗНЕС НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ

Завод «ЭРПАК» - один из участников премии «Чистый воздух». Его генеральный директор Хусейн Эркенов рассказал, что предприятие специализируется на производстве картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования, а также - тары и упаковки из 3-х и 5-ти слойного гофрированного картона.

Причем, заводу уже почти 25 лет и за все время он стал единственным на Юге России производителем бумаги с белым покровным слоем. В настоящее время ЗАО «ЭРПАК» - это комбинат с полным производственным циклом, перерабатывающий картонную макулатуру и производящий из нее новую продукцию.

- Всей своей деятельностью мы доказываем, что сортировка и переработка бумажных отходов, это не просто сортировка и переработка, - отметил Хусейн Эркенов, - а большой экономический эффект. Сегодня мы принимаем макулатуру от Дагестана до Ростовской области. И готовы увеличить масштабы производства.