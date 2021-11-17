Ленинградская область восстановит народный музей «Дорога жизни» в Коккорево

Больше сорока лет назад силами местных ветеранов и активистов музей штаба Дороги жизни был организован в бывшем здании начальной школы. Фото: кадр видео.

Ленинградская область восстановит народный музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволжского района. Больше сорока лет назад силами местных ветеранов и активистов он был организован в здании начальной школы, где с 1941 по 1943 годы размещался штаб по руководству знаменитой ледовой переправой. Официально Дорога жизни называлась Военно-автомобильной дорогой 101. Именно в это здание был подведен кабель связи, проложенный по дну Ладожского озера. Во время блокады Ленинграда штаб стал главным узлом связи осажденного города с Большой землей и пунктом управления перевозками Ленинградского фронта.

После реставрации здания обновленная экспозиция откроется для посетителей в День Победы - 9 мая 2022 года. Ее основой станет «народный музей», который был создан руками ветеранов Великой Отечественной войны. Какой будет концепция музея после реставрации, 16 ноября решалось на встрече с активистами и потомками ветеранов Коккорево. По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимира Цоя, важно бережно сохранить память о людях, создавших легендарную Дорогу жизни.

- Сегодня мы собирались с наследниками ветеранов и обсуждали концепцию новых экспозиционных площадей. Все сошлись во мнении, что раз музей был создан руками ветеранов, то и экспозиция должна строиться на рассказе о Дороге жизни через личные истории участников тех событий, - рассказал заместитель председатель правительства Ленинградской области Владимир Цой. - И мы постараемся построить экспозицию таким образом, чтобы на примере водителя, который служил на Дороге жизни, или зенитчика рассказать о функционировании Дороги жизни. Сейчас, пока шло обсуждение, мы насчитали как минимум десять разных родов войск, которые обеспечивали работу Дороги жизни. В новой концепции музея нельзя ни о ком забыть. О них обо всех рассказывается в исторической части экспозиции, созданной еще ветеранами.

Владимир Цой подчеркнул, что экспозиция, созданная ветеранами и их потомками,

будет полностью сохранена и дополнена новыми выставочными пространствами. В будущем в экспозиции появятся современные интерактивные средства. Также музей станет более комфортным для маломобильных посетителей.

Проект реставрации разрабатывали специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.

- В дальнейшем мы развернем экспозицию, в том числе, с использованием современных интерактивных средств, чтобы это было интересно детям и взрослым, доскажем ту историю, которую начали рассказывать ветераны в экспозиции, которая создавалась еще в 1970-1980-е годы, - отметил глава комитета по сохранению культурного наследия региона. - Сейчас музей спроектирован в соответствии со всеми современными инженерно-техническими требованиями, он также будет доступен маломобильным группам населения. Там будут все необходимые удобства. Это будет полноценный музей.

Историческая экспозиция, собранная ветеранами - участниками событий Великой Отечественной войны, с 1970-х годов занимала только одну комнату бывшего штаба Дороги жизни. В декабре 2020 года здание было приобретено в собственность Ленинградской области и вошло в состав ленинградского музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни». После реконструкции дом будет целиком отдан под музейные экспозиции и службы.

Проект реставрации бывшего штаба Дороги жизни в Коккорево разрабатывали специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. Средства на его разработку были выделены из регионального бюджета.

- Сейчас этот проект готов и проходит государственную историко-культурную экспертизу, - рассказал Виктор Цой. - Параллельно мы демонтировали существующую экспозицию и отправили на хранение в музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». Также мы провели первоочередные противоаварийные работы и перешли к реставрации самого здания. Планируем, что эти работы закончатся весной следующего года.