Семья погибшего топ-менеджера Мособлгаза экстренно переведена в больницу Москвы

Жену скончавшегося от отравления топ-менеджера Мособлгаза 34-летнюю Марину К.* и ее малолетних сыновей-близнецов экстренно перевели в больницу Москвы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жену скончавшегося от отравления топ-менеджера Мособлгаза 34-летнюю Марину К.* и ее малолетних сыновей-близнецов экстренно перевели в больницу Москвы. Изначально пострадавших доставили в одну из клиник города Домодедово.

Ранее KP.RU сообщала, что в одном из частных домов в деревне Вахромеево было найдено тело топ-менеджера Мособлгаза Владимира К.* Рядом с умершим мужчиной обнаружили его 34-летнюю жену и двоих малолетних детей. Все они накануне вернулись из отпуска из Египта. Известно, что недомогание члены семьи почувствовали еще на отдыхе.

Марину с сыновьями в бессознательном состоянии сразу госпитализировали в реанимацию, где врачи оказывали им всю необходимую помощь. Однако, состояние пациентов оставалось тяжелым. Лечащий врач принял решение о срочном переводе потерпевших в больницу Москвы.

«В больницу Домодедова были доставлены 34-летняя Марина К.* и двое ее 5-летних детей Иван и Александр. Все в бессознательном состоянии, с признаками острого отравления. Состояние пострадавших было тяжелое, их госпитализировали в реанимацию. После оказания необходимой первой помощи, лечащий врач принял решение о переводе матери и детей в одну из больниц столицы. Пациентов срочно перевезли в московскую больницу, где помощь им оказывают профильные специалисты», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Что именно случилось с погибшим в своем доме топ-менеджером Мособлгаза Владимиром К.* и его семьей до сих пор неизвестно. Всю семью мужчины обнаружили без сознания в своих кроватях. Владимир пострадал сильнее всех - мужчина скончался за 5 часов до прибытия помощи. Его жена, 34-летняя Марина К.*, лежала рядом с мужем в бессознательном состоянии. В соседней комнате были обнаружены 5-летние братья-близнецы тоже в бессознательном состоянии. Предварительный общий диагноз - острое отравление неустановленным веществом.

Что именно случилось с погибшим в своем доме топ-менеджером Мособлгаза Владимиром К.* и его семьей до сих пор неизвестно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По одной из версий следствия, вся семья могла отравиться каким-то продуктом, привезенным из отпуска. В комнате взрослых были обнаружены и изъяты бутылка из-под виски «Macallan» и бутылка из-под «Мартини Бьянко».

«Помимо бутылок из-под алкоголя, на полу родительской спальни стоял кальян, а рядом лежали пачки с табаком неустановленного производства, вероятно, привезенный из Египта. Возможно взрослые курили кальян в своей комнате. Отравленным дымом надышались и родители и дети, после чего потерли сознание», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Эту и другие версии случившегося сейчас проверяют следователи. Тело погибшего главы семьи Владимира К.* доставлено на судмед экспертизу, которая должна установить точные причины смерти мужчины.

* - имена изменены