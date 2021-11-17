Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 10:05

Учителя по всей России оценили влияние ситуации вокруг коронавируса на карьерные ожидания школьников

Учителя отметили, что дети стали больше ценить живое общение друг с другом и задумались о работе в сфере IT, однако столкнулись с понижением успеваемости из-за учебы из дома
Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

16 ноября 2021, Москва – Фонд Гуманитарных Проектов совместно с региональными операторами проекта «Билет в будущее» провели исследование среди учителей-участников проекта со всей России относительно того, как развитие ситуации с коронавирусом отразилось на успеваемости, динамике общения и карьерных ожиданиях школьников. В исследовании, которое проходило в ноябре 2021, приняли участие учителя из всех 85 регионов РФ, которые проходят подготовку в рамках проекта «Билет в будущее». Напомним, что на сегодняшний день это более чем 6000 педагогов.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Так, учителя отметили, что опыт удаленной учебы явно отразился на их учениках: 72% опрошенных отмечают, что им пришлось по несколько раз проходить те темы, которые обычно не вызывали затруднений. При этом дети, похоже, стали больше ценить живое общение: об этом говорят 66% учителей. Однако 11% опрошенных, напротив, считают, что опыт учебы удаленно привел к разобщению в коллективе. 23% учителей не видят существенных изменений.

Что касается карьерных ожиданий, то можно выделить два основных тренда: это более серьезное отношение к выбору профессии и запрос на карьерный путь в IT. О том, что их ученики стали чаще проявлять интерес к профессиям в цифровой среде, говорят 45% процентов опрошенных учителей. Более 7% педагогов отмечают, что, на фоне развития ситуации с коронавирусом дети чаще стали задумываться о карьере в медицине и фармакологии, однако многие преподаватели также отметили устойчивый интерес к работе в этой области среди будущих выпускников, несмотря на общественные процессы. Интересно, что учителя также отметили рост заинтересованности детей в работе профессиональным ученым в сфере химии или биологии: его отмечают 5% опрошенных учителей.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

При этом 23% учителей считают, что у детей чаще стал проявляться пессимизм относительно возможного карьерного продвижения. А 21% учителей считают, что их сегодняшние ученики стали более ответственно и осознанно подходить к выбору карьеры, чем те, кто учился ранее. Большинство преподавателей отмечают, что их не удивляет интерес к тем или иным профессиям среди учеников: чаще всего это медицина, юриспруденция или программирование. Некоторые учителя отмечают, что их подопечные хотят стать профессиональными блогерами. В целом карьерные ожидания учеников чаще формируют представления о заработке в рамках будущей профессии, а также соображения о престижности той или иной карьеры.

С учетом того, что многие дети продолжают выбирать профессии на основании запроса своих родителей, представлений о престижности и под влиянием опасений относительно возможных карьерных перспектив, сегодня как никогда важно знакомить их на раннем этапе с различными возможностями, сферами занятости. Именно это призван сделать проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее», в рамках которого дети могут «примерить» профессии и сделать осознанный выбор.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

О проекте

«Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». В 2021 году оператором этой инициативы стал Фонд Гуманитарных Проектов под руководством Ивана Есина.

7 сентября 2021 года стартовал новый поток проекта «Билет в будущее» с усовершенствованной системой проведения профориентационного тестирования школьников. В этом году в проекте принимают участие 85 субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и Байконура, к платформе уже подключились более 450 000 детей, а также 6000 педагогов-навигаторов.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Кроме того, с 15 октября в 23 регионах России, в исторических парках «Россия — Моя история», открылись для посещения мультимедийные выставки-квесты «Лаборатория будущего». Тестирование школьников и все мероприятия в рамках этих выставок проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, что позволяет проекту не прекращать свою деятельность. Выставки будут принимать школьников 6-11 классов до 30 ноября.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

«Билет в Будущее» в социальных сетях:

- Instagram: https://www.instagram.com/myhistory_bvb/

- Facebook: https://www.facebook.com/myhistorypark.ru/

- ВКонтакте»: https://vk.com/myhistory_bvb

ОбразованиеОбразование: Карьера