Учителя по всей России оценили влияние ситуации вокруг коронавируса на карьерные ожидания школьников

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

16 ноября 2021, Москва – Фонд Гуманитарных Проектов совместно с региональными операторами проекта «Билет в будущее» провели исследование среди учителей-участников проекта со всей России относительно того, как развитие ситуации с коронавирусом отразилось на успеваемости, динамике общения и карьерных ожиданиях школьников. В исследовании, которое проходило в ноябре 2021, приняли участие учителя из всех 85 регионов РФ, которые проходят подготовку в рамках проекта «Билет в будущее». Напомним, что на сегодняшний день это более чем 6000 педагогов.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Так, учителя отметили, что опыт удаленной учебы явно отразился на их учениках: 72% опрошенных отмечают, что им пришлось по несколько раз проходить те темы, которые обычно не вызывали затруднений. При этом дети, похоже, стали больше ценить живое общение: об этом говорят 66% учителей. Однако 11% опрошенных, напротив, считают, что опыт учебы удаленно привел к разобщению в коллективе. 23% учителей не видят существенных изменений.

Что касается карьерных ожиданий, то можно выделить два основных тренда: это более серьезное отношение к выбору профессии и запрос на карьерный путь в IT. О том, что их ученики стали чаще проявлять интерес к профессиям в цифровой среде, говорят 45% процентов опрошенных учителей. Более 7% педагогов отмечают, что, на фоне развития ситуации с коронавирусом дети чаще стали задумываться о карьере в медицине и фармакологии, однако многие преподаватели также отметили устойчивый интерес к работе в этой области среди будущих выпускников, несмотря на общественные процессы. Интересно, что учителя также отметили рост заинтересованности детей в работе профессиональным ученым в сфере химии или биологии: его отмечают 5% опрошенных учителей.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

При этом 23% учителей считают, что у детей чаще стал проявляться пессимизм относительно возможного карьерного продвижения. А 21% учителей считают, что их сегодняшние ученики стали более ответственно и осознанно подходить к выбору карьеры, чем те, кто учился ранее. Большинство преподавателей отмечают, что их не удивляет интерес к тем или иным профессиям среди учеников: чаще всего это медицина, юриспруденция или программирование. Некоторые учителя отмечают, что их подопечные хотят стать профессиональными блогерами. В целом карьерные ожидания учеников чаще формируют представления о заработке в рамках будущей профессии, а также соображения о престижности той или иной карьеры.

С учетом того, что многие дети продолжают выбирать профессии на основании запроса своих родителей, представлений о престижности и под влиянием опасений относительно возможных карьерных перспектив, сегодня как никогда важно знакомить их на раннем этапе с различными возможностями, сферами занятости. Именно это призван сделать проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее», в рамках которого дети могут «примерить» профессии и сделать осознанный выбор.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

О проекте

«Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». В 2021 году оператором этой инициативы стал Фонд Гуманитарных Проектов под руководством Ивана Есина.

7 сентября 2021 года стартовал новый поток проекта «Билет в будущее» с усовершенствованной системой проведения профориентационного тестирования школьников. В этом году в проекте принимают участие 85 субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и Байконура, к платформе уже подключились более 450 000 детей, а также 6000 педагогов-навигаторов.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

Кроме того, с 15 октября в 23 регионах России, в исторических парках «Россия — Моя история», открылись для посещения мультимедийные выставки-квесты «Лаборатория будущего». Тестирование школьников и все мероприятия в рамках этих выставок проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, что позволяет проекту не прекращать свою деятельность. Выставки будут принимать школьников 6-11 классов до 30 ноября.

Фото предоставлено Фондом гуманитарных проектов

«Билет в Будущее» в социальных сетях:

- Instagram: https://www.instagram.com/myhistory_bvb/

- Facebook: https://www.facebook.com/myhistorypark.ru/

- ВКонтакте»: https://vk.com/myhistory_bvb