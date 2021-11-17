В сфере транспорта происходит цифровая революция

Подводим первые итоги форума «Транспорт России» Фото: Предоставлено организаторами

16 ноября в Москве, в Гостином дворе, стартовал XV Международный Форум и Выставка «Транспорт России» – ключевое событие года в сфере транспорта, определяющее развитие всей отрасли на десятилетия вперед. Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил ключевые показатели новой Транспортной стратегии страны: «Сегодня в мире происходит революция в транспорте, потому что цифровизация глубоко проникла в транспортную отрасль, и она меняет транспортный ландшафт. Сейчас без цифровизации процессов уже невозможно дальше развивать транспорт».

ОСНОВА БАЛАНСА

Позже в первый день состоялась еще одна пленарная дискуссия «Цифровая логистика 2021-2024-2030: от трансформации компаний к лидерству всей транспортной отрасли», организатором которой выступила Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика». В ходе нее участники подвели предварительные итоги за 2021 год и обсудили ряд вопросов, связанных с цифровой трансформацией логистики, технологическими изменениями пассажирских и грузовых перевозок и поддержкой со стороны государства.

«Мы говорим о новых технологиях - цифровые сервисы, оплата по биометрии, но реалии таковы, что на сегодняшний день в том же Екатеринбурге в большинстве автобусов работают контролеры с бумажными билетами, - сообщил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих. - Хотелось бы призвать всех инициаторов инновационных проектов - проецировать идеи на конкретные случаи и реалии, а затем отслеживать эффективность внедрения предложенных технологий на транспорте. Нужно собирать и анализировать информацию о транспортных системах, маршрутах в городах - так называемые "большие данные". Именно они станут основой транспортно-экономического баланса».

ГТЛК уже начала также работу над созданием цифровой платформы, включающей цифровой паспорт лизингополучателя, а также возможность мониторинга предметов лизинга с контролем за техническим состоянием активов. Это масштабная и важная задача для компании, чей парк насчитывает 310 воздушных судов, 180 водных судов, 101,6 тыс. вагонов, 7,6 тыс. единиц пассажирского транспорта.

Планируется, что к 2025 году на платформе управления ГТЛК будут собираться данные о 90% транспортных средств, переданных компанией в лизинг. В перспективе ГТЛК рассматривает возможность предоставления такого сервиса и для сторонних парков.

Помимо пленарных дискуссий, в рамках деловой программы Форума прошел круглый стол «Открытие совместной образовательной программы бакалавриата ВШЭ — РУТ (МИИТ) «Экономика транспорта и транспортная инженерия», конференции «Цифровизация процессов управления городскими транспортными системами: безопасность, качество и эффективность», заседание Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» и панельная дискуссия «Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений».

Фото: Предоставлено организаторами

В КРУГОСВЕТКУ НА ПАРУСНИКЕ

Компания «Росморпорт», Фонд «Росконгресс» и Ассоциация возрождения морских традиций учебных парусников на полях форума «Транспортная неделя-2021» подписали соглашение о совместной работе над проектом Кругосветного плавания парусного учебного судна «Мир» SAILING THE GLOBE в 2022-2023 годы. «Кругосветка» посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I и является частью подготовки к празднованию в России Всемирного дня моря.

«Мир» - это уникальный парусник, который признан самым быстрым фрегатом в мире: на нем зарегистрирована максимальная скорость под парусами − 21 узел, или 38,9 км/ч, - заявил заместитель гендиректора по флоту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов. - Однако в кругосветку он отправится впервые. Мы уверены, что это плавание пройдет успешно, безопасно и на высоком организационном уровне. Сейчас маршрут судна прорабатывается: предполагается, что «Мир» посетит крупнейшие российские морские порты и порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Западной и Северной Европы».

Старт экспедиции SAILING THE GLOBE планируется в июне 2022 года в дни Петербургского международного экономического форума из исторической Лесной гавани Кронштадта, а вернётся парусник в Санкт-Петербург ровно через год - в июне 2023 года. За год судно пройдет Северным морским путем, пересечет Тихий и Атлантический океаны, и по предварительным оценкам преодолеет порядка 37 тысяч морских миль (68,5 тысяч километров) – это более чем в полтора раза длиннее экватора.