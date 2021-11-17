Григорий Рапота: «Будет обидно, если европейцы сделают вид, что не замечают руку помощи»

Бывший Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Фото: Росконгресс

В кулуарах XIV Евразийского экономического форума в Вероне (Италия) Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета СФ по международным делам, бывший Государственный секретарь Союзного государства (в 2012-2021 гг) Григорий Алексеевич Рапота рассказал нам, чего ждёт в ближайшем будущем от Евросоюза:

– Я на Евразийском экономическом форуме в Вероне постоянный гость с самого основания. Конечно, форум сильно вырос по уровню представительства, по интересу, который к нему проявляют. Даже по сравнению с несколькими предыдущими в этом году заметно выросло число европейцев, было немало и представителей Соединённых Штатов. Это говорит о том, что Веронский форум – это отнюдь не пустые разговоры, здесь обсуждаются дельные вещи. Нынешний посвящён проблемам энергетики, и, по-видимому, эта тема всех так встряхнула, что люди потянулись сюда за важной информацией, за интересными суждениями, за новыми знаниями.

Это положительная сторона. Печалит то, что наш, я имею в виду Евразийский Союз, разговор с Европой получается несколько односторонним. Хотя уже сегодня европейцы выступают его активизацию. Но выступают достаточно оригинально. В частности, председатель Европейского парламента сегодня призвал к тому, чтобы Россия «повернулась лицом к Европе», поскольку это создаёт некий баланс сил, особенно при разделении на два центра – Китай и Соединённые Штаты. И Европа, вкупе с Россией, могла бы их уравновешивать. Но это требует отдельной оценки, я же в своём выступлении сказал, что это невозможно. Ведь и Столыпину в начале прошлого века предлагали подобное, но он сказал, что «если у двуглавого орла отрезать одну голову, он просто истечёт кровью». Надо это помнить, это не просто красивые слова, но отражение реальности, хоть и в метафорической форме. Это первое.

Второе. Может быть ещё рано, но очень хотелось бы услышать, какие выводы делают европейцы, Европейский Союз из последних событий. Потому что в условиях, когда в Европе разразился настоящий кризис с запасами газа и ценами на него, со стороны России вполне можно было бы ожидать, что она захочет усилить свои переговорные позиции и затребовать каких-то уступок от Европы в обмен на помощь в ликвидации этого кризиса. Однако никаких условий Россия не выставила. Напротив, были приняты все необходимые меры, чтобы европейские жители почувствовали облегчение, чтобы снизилась цена на газ и не только на него, но и вообще на энергоносители. И мне теперь очень интересно, оценят ли в ЕС такой благородный жест, или нет? Хоть кто-то что-то скажет? Мне уже это как исследователю интересно. Я понимаю, к России в чём-то можно было бы предъявить претензии, но только не в этой ситуации. Здесь она безукоризнена. Печально, если эту протянутую нами руку европейцы не увидят, а сделают вид, что ничего такого не было. Это будет просто некрасиво. Не знаю, к чему это приведёт, но у меня уже будет возникать сомнение в искренности каких-то хороших намерений со стороны Европы. Но, конечно, это мой собственный анализ, мои суждения.

Фото: Росконгресс

XIV Евразийский экономический форум прошёл в Вероне в конце октября. Основной темой стало "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека". Форум собрал на своей площадке известных предпринимателей, экономистов, политиков, учёных, общественных деятелей, журналистов из многих стран мира. Участники Форума обсудили широкий спектр вопросов и проблем в области энергетики вообще и «зелёной» энергетики с частности, экономики, медицины, экологии и технологических инноваций на пространстве Евразийского континента. Организаторами Веронского форума традиционно выступили Некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум, а соорганизаторами – Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз промышленников и предпринимателей.