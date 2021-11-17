Один из крупнейших городов мира могут закрыть на локдаун. Ковид тут ни при чем

Власти могут решиться закрыть город на локдаун из-за смога. Фото: REUTERS

В последние недели индийские экологи бьют тревогу: уровень загрязнения воздуха в столице Индии зашкаливает. В понедельник власти после решения суда призвали местных жителей отказаться от малозначимых поездок и даже походов в офис. 13 ноября были закрыты на неделю школы, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом.

О том, что в Нью-Дели сложилась патовая ситуация с экологией, первым в конце прошлой недели, заговорил Центральный совет по контролю за загрязнением окружающей среды. Представители совета рекомендовали властям подготовиться к введению мер, которые могли бы помочь в данной чрезвычайной ситуаций.

Также отмечается, что повышенный уровень загрязнения воздуха, скорее всего, сохранится минимум до 18 ноября. Всему виной - слабый ветер днем и абсолютный штиль ночью.

Столицу Индии накрыл удушливый смог. Фото: REUTERS

Таким образом миллионы людей могут быть поставлены перед необходимостью перейти на удаленный режим работы, если власти все-таки решаться закрыть город на локдаун. Как долго он будет длиться, остается под большим вопросом, пишет Euronews.

20-миллионный Дели считается одним из самых загрязненных городов мира, где в воздухе фиксируется опасная смесь заводских и транспортных выбросов, а также дым от сельскохозяйственных пожаров.

Мэр столицы Арвинд Кеджривал заявил, что городское правительство рассмотрит предложение суда о введении локдауна после проведения необходимых консультаций.

- Локдауна из-за загрязнения окружающей среды ещt никогда не было. Это будет крайний шаг, - отметил чиновник.

Кеджривал также добавил, что в городе будут приостановлены на четыре дня строительные работы, это должно помочь побороться с пылью, окутывающей стройплощадки.

13 ноября экологи зафиксировали в столичном воздухе повышенный уровень частиц PM 2,5 - самых мелких и самых вредных, которые могут попасть не только в дыхательные пути, но и в кровоток. Индекс качества воздуха в Нью-Дели бьет все антирекорды - уровень загрязнения увеличился в 10 раз.

На ухудшение экологической обстановки уже реагируют местные жители. Больницы Нью-Дели сообщают о резком увеличении числа пациентов, жалующихся на затрудненное дыхание.

- Мы ежедневно принимаем по 12-14 пациентов, в основном ночью, когда симптомы приводят к нарушению сна и панике, - рассказал доктор Суранджит Чаттерджи из больницы Apollo.

Власти Дели уже много лет обещают бороться с загрязнением воздуха. Но воз и ныне там. Не помогло открытие единственной пока в столице «башни-борца со смогом»: в ней установлено 40 гигантских вентиляторов, которые прокачивают 1000 кубометров воздуха в секунду через фильтры.

Не спасает даже постановление Верховного суда, по которому жителям соседних со столицей штатов запрещено сжигать сельскохозяйственные отходы. Именно дым от этих пожаров является основным источником загрязнения городского воздуха каждую зиму. Согласно официальным данным, количество пожаров на фермах в этом сезоне было самым высоким за последние четыре года.

Индия на мировом уровне признана страной с самой сложной экологической обстановкой. В отчете швейцарской компании IQAir за 2020 год говорится, что 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии, а Дели - лидером среди других столиц в этом антирейтинге.

В прошлом году медицинский журнал Lancet опубликовал отчет, где говорилось, что в 2019 году из-за повышенного уровня загрязненности воздуха в Индии погибли 1,67 млн человек, в том числе почти 17,5 тысяч человек в столице.