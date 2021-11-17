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Звезды17 ноября 2021 11:15

Звезды отгуляли дни рождения в пандемию: жена подарила Диброву ночь в отеле, а Овечкин своей любимой - путешествие

В пандемию знаменитости праздновали в ковидном режиме и отказались от ресторанных тусовок
Ирина ВИКТОРОВА
Полина Диброва забронировала для мужа на ночь номер в шикарном московском отеле.

Полина Диброва забронировала для мужа на ночь номер в шикарном московском отеле.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Есть артисты, которые несмотря на высокий рост заболеваемости коронавирусом, стараются не менять привычки и гуляют на полную катушку. Но недавние именинники оказались людьми сознательными и отказались от привычных застолий в ресторанах. Рассказываем, как отметили дни рождения звезды-скорпионы.

Телеведущий Дмитрий Дибров отметил 62-й день рождения. Накануне его супруга организовала сюрприз: трое сыновей пары остались дома с бабушкой, а Дмитрий и Полина Диброва отправились в ночь перед праздником в шикарный столичный отель. Сутки в люксе этой пятизвездочной гостиницы стоит 17500 рублей. Вот такой сюрприз для мужа с завтраком в постели устроила 34-летняя Полина. А уже в обед пара была дома, где праздник для главы семейства устроили дети. Сыновья разучили песни, старший солировал и играл для отца на гитаре. Полина поддержала детей: «Сашенька волновался и переживал. Я села рядом, чтоб поддержать и мять ножку. Выступили ребята чудесно». А на десерт был торт Наполеон, который Полина спекла по рецепту своей бабушки Вали.

Дети дома вручили Дмитрию Диброву торт, приготовленный по рецепту бабушки.

Дети дома вручили Дмитрию Диброву торт, приготовленный по рецепту бабушки.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актер Андрей Бурковский возвращался с работы домой и не знал, что там жена организовала для него квартирник на 38-й день рождения. Стоит отметить, что собрались друзья с антителами – теперь народ друг друга уважает и старается не заразить. Из знаменитостей в гостях у Бурковских оказались друзья – Олеся Судзиловская, Андрей Гайдулян, Александр Петров со своими вторыми половинками. Негласно на роль тамады был назначен Игорь Верник.

Дома у Андрея Бурковского (на фото в центре) поместилась вот такая команда лучших друзей. В центре в зеленой водолазке Игорь Верник, а рядом с ним — Александр Петров.

Дома у Андрея Бурковского (на фото в центре) поместилась вот такая команда лучших друзей. В центре в зеленой водолазке Игорь Верник, а рядом с ним — Александр Петров.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бурковский остался доволен и поделился эмоциями: «Главное они обо всем договорились еще три дня назад и на все мои звонки: ну, типо «может зайдешь ко мне вечером после смены посидим?!» Мне отвечали - «не могу!» Я подумал: ну у меня и друзья, никто даже со мной бокал вина выпить не может. А тут оказывается такое. А я главное еду домой, думаю и ругаю мысленно жену: вот почему не сделать сюрприз? Мне бы было приятно! Какая же она молодец. Ребята, я прям счастлив».

Супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина отметила 28-й день рождения в кругу семьи – рядом с Анастасией были сыновья, отец, сестра, племянники. Александр Овечкин подарил семье путешествие к океану, а сам остался работать – играть. Но в день рождения прислал любимой громадный букет звезд и даже открытку сам подписал. И еще признался в любви: «Моя сладость, моя любовь, моя прелесть, с твоим днем! Мы с малышами очень тебя любим! Спасибо, что даришь тепло заботу и радость каждый день! Очень люблю».

Букет от Александра Овечкина жене.

Букет от Александра Овечкина жене.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Овечкин и открытку для жены подписал.

Овечкин и открытку для жены подписал.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Овечкина отпраздновала семейным ужином в изолированном зале ресторана на свежем воздухе – на веранде. Рядом – ни одного постороннего. В отдалении только для ее семьи играл небольшой джазовый ансамбль. После ужина вся компания села смотреть хоккей – играла команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» с «Анахаймом». Правда муж именинницы проиграл, но это не омрачило праздничного настроения. Настя призналась, что счастлива из-за того, что рядом любимый муж, здоровые дети и дружная семья.

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