Звезды отгуляли дни рождения в пандемию: жена подарила Диброву ночь в отеле, а Овечкин своей любимой - путешествие

Полина Диброва забронировала для мужа на ночь номер в шикарном московском отеле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Есть артисты, которые несмотря на высокий рост заболеваемости коронавирусом, стараются не менять привычки и гуляют на полную катушку. Но недавние именинники оказались людьми сознательными и отказались от привычных застолий в ресторанах. Рассказываем, как отметили дни рождения звезды-скорпионы.

Телеведущий Дмитрий Дибров отметил 62-й день рождения. Накануне его супруга организовала сюрприз: трое сыновей пары остались дома с бабушкой, а Дмитрий и Полина Диброва отправились в ночь перед праздником в шикарный столичный отель. Сутки в люксе этой пятизвездочной гостиницы стоит 17500 рублей. Вот такой сюрприз для мужа с завтраком в постели устроила 34-летняя Полина. А уже в обед пара была дома, где праздник для главы семейства устроили дети. Сыновья разучили песни, старший солировал и играл для отца на гитаре. Полина поддержала детей: «Сашенька волновался и переживал. Я села рядом, чтоб поддержать и мять ножку. Выступили ребята чудесно». А на десерт был торт Наполеон, который Полина спекла по рецепту своей бабушки Вали.

Дети дома вручили Дмитрию Диброву торт, приготовленный по рецепту бабушки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актер Андрей Бурковский возвращался с работы домой и не знал, что там жена организовала для него квартирник на 38-й день рождения. Стоит отметить, что собрались друзья с антителами – теперь народ друг друга уважает и старается не заразить. Из знаменитостей в гостях у Бурковских оказались друзья – Олеся Судзиловская, Андрей Гайдулян, Александр Петров со своими вторыми половинками. Негласно на роль тамады был назначен Игорь Верник.

Дома у Андрея Бурковского (на фото в центре) поместилась вот такая команда лучших друзей. В центре в зеленой водолазке Игорь Верник, а рядом с ним — Александр Петров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бурковский остался доволен и поделился эмоциями: «Главное они обо всем договорились еще три дня назад и на все мои звонки: ну, типо «может зайдешь ко мне вечером после смены посидим?!» Мне отвечали - «не могу!» Я подумал: ну у меня и друзья, никто даже со мной бокал вина выпить не может. А тут оказывается такое. А я главное еду домой, думаю и ругаю мысленно жену: вот почему не сделать сюрприз? Мне бы было приятно! Какая же она молодец. Ребята, я прям счастлив».

Супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина отметила 28-й день рождения в кругу семьи – рядом с Анастасией были сыновья, отец, сестра, племянники. Александр Овечкин подарил семье путешествие к океану, а сам остался работать – играть. Но в день рождения прислал любимой громадный букет звезд и даже открытку сам подписал. И еще признался в любви: «Моя сладость, моя любовь, моя прелесть, с твоим днем! Мы с малышами очень тебя любим! Спасибо, что даришь тепло заботу и радость каждый день! Очень люблю».

Букет от Александра Овечкина жене. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Овечкин и открытку для жены подписал. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Овечкина отпраздновала семейным ужином в изолированном зале ресторана на свежем воздухе – на веранде. Рядом – ни одного постороннего. В отдалении только для ее семьи играл небольшой джазовый ансамбль. После ужина вся компания села смотреть хоккей – играла команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» с «Анахаймом». Правда муж именинницы проиграл, но это не омрачило праздничного настроения. Настя призналась, что счастлива из-за того, что рядом любимый муж, здоровые дети и дружная семья.